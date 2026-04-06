Meta薪酬揭密令人咋舌 這職位年薪1500萬元、不含股利和獎金

圖為Meta公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《商業內幕》（Business Insider） 報導，Meta軟體工程師職位的年薪高達45萬美元（約台幣1500萬元）。Meta公司聘用的H-1B員工中，約有一半是軟體工程師。人工智慧副總裁的基本年薪甚至高達65萬美元（台幣2000萬元）。

Meta公司支付給一位軟體工程師的基本年薪為45萬美元 ，一位研究工程師的年薪為40萬美元（約台幣1300萬元），一位產品經理的年薪為34.8萬美元（約台幣1100萬元），以上所有薪資均未計入股票選擇權、獎金和其他福利。

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這些令人瞠目結舌的數據來自《商業內幕》對Meta去年提交的5800多份聯邦H-1B和其他工作簽證申請的分析，讓我們得以一窺這家社群媒體巨頭如何嘉惠員工。Meta的10-K報告顯示，截至2025年底，該公司擁有7萬8865名員工。

數據顯示，Meta及其子公司WhatsApp和支付部門的職位資訊均包含在內。數據顯示，Meta新進員工的基本年薪大多在15萬至25萬美元（台幣500萬至800萬元）之間，公司也持續為人工智慧專業人才和高階技術職位支付高額薪酬。

在此期間，透過H-1B簽證專案招募的職位中，約有一半 是軟體工程師。 Meta公司的軟體工程師年薪最高可​​達45萬美元。產品設計師和使用者體驗研究員的年薪通常超過20萬美元（台幣630萬元）。而人工智慧副總裁的基本年薪則高達65萬美元（台幣2000萬元）。

這些數字僅反映年度基本工資，不包括股票選擇權、簽約獎金和其他福利，而這些福利通常會使總薪酬翻倍甚至三倍。據報導，Meta為資深研究人員提供的總薪酬超過1億美元。

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