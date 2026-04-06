年薪300萬主管淪落整日「無所事事看電視」妻嘆「他出了名的可怕」咎由自取

一位曾年收入高達1500萬日圓的前業務部門經理，如今60歲卻整日「無所事事地看電視」。他的妻子認為，先生咎由自取，才導致自己職業生涯的意外終結。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，一位曾年收入高達1500萬日圓（台幣300萬元）的前業務部門經理，原本預計會工作到65歲，但如今60歲的他卻整日「無所事事地看電視」。他的妻子認為，先生咎由自取，才導致了自己職業生涯的意外終結。

日媒The Gold Online報導，美熙（化名，58歲）說她的丈夫浩一（化名，60歲）曾是一家大型企業的業務部門經理。在他事業的巔峰時期，年收入高達1500萬日圓，即使到了強制退休年齡，他的收入仍然保持在1000萬日圓左右。

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從浩一的職業生涯來看，他是一位令所有人羨慕的精英員工。然而，他的職業生涯卻以悲劇收場。浩一是個不折不扣的「運動俱樂部成員」。即使在學生時代，他就非常注重等級關係，並堅信結果至上。這種性格在他步入職場後也沒有改變。

美熙說，「浩一在家裡也一樣。如果有什麼事讓他不高興，他會毫不掩飾地表現出來，而且他很看不起別人，所以很難相處。我覺得他在公司裡是個局外人。」

美熙與先生同事的妻子們有過接觸。她說，正是在這段時間裡，她了解到丈夫「在家庭之外的名聲」。美熙表示，「浩一工作能力強，但出了名的可怕」、「年輕的員工似乎都很怕他」、「他尤其不受女員工歡迎。」他在會議室裡訓斥下屬是家常便飯。

浩一當著別人（同事）的面提高嗓門也不罕見。雖然他可能認為自己是在指導，但在周遭人看來，他卻是個令人畏懼、不願與之共事的領導者。

浩一內心深處或許還是這麼想的：「只要工作完成了，其他的都不重要」、「這就是我的做事方式」

轉捩點出現在浩一即將年滿60歲的那一天。浩一回到家後，沒有吃飯，把自己關在房間裡。第二天早上，他悄悄地宣布：「我要離開那家公司。從今以後，我要待在家裡。」

浩一是一個畢生從事銷售工作的人，被調到了一個與他工作毫不相關的部門。這可以說是一份「死胡同」的工作。他向人事部門提出抗議，但沒有明確的解釋。

美熙很快就明白了原因。她說：「他太不受歡迎了。」 「沒有人願意和他共事。」 最後，浩一主動選擇離開公司。她說：「我先生在公司已經沒有職位了。現在他整天待在家裡無所事事。這都是他咎由自取。」

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