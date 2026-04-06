LNG仍運不出荷姆茲！2艘卡達油輪折返 加劇全球斷氣風險

卡達的液化天然氣仍無法通過荷姆茲海峽供應全球。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博6日報導，兩艘從卡達運載液化天然氣（LNG）的油輪似乎已放棄經荷姆茲海峽，駛離波斯灣的努力，如果順利通行，將是2月28日伊朗戰爭以來，第一批向波灣地區以外買家出口的液化天然氣。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據顯示，2月下旬從卡達裝載液化天然氣的AI Daayen與Rasheeda號油輪已從荷姆茲海峽掉頭折返，之前它們向東往接近阿曼的航道行駛。

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數據顯示，AI Daayen號仍將卡達最大液化天然氣買家中國列為下個目的地。不過，最終地點仍未確定，船隻可能隨時改變其顯示的停靠港口。自美國與伊朗2月28日開始襲擊伊朗以來，還沒有裝載液化天然氣的油輪通過荷姆茲海峽。

荷姆茲海峽形同封鎖，切斷了全球市場的能源供應，導致全球5分之1的液化天然氣的供應中斷。

根據Kpler彙編的船舶追蹤數據顯示，卡達過去幾週向科威特交付兩批液化天然氣，但這些供應無須穿越荷姆茲。

如果能穿越荷姆茲，對卡達的液化天然氣產業無疑是一劑強心針。去年卡達供應全球近5分之1的液化天然氣，這將使卡達運送更多已裝載並停泊在波斯灣的液化天然氣，或從儲存設施卸載燃料。

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