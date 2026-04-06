日本國家隊社長夢想在月球生產晶片 美媒勸1句尷尬了

日本晶片國家隊Rapidus社長小池淳義。（路透）



〔財經頻道／綜合報導〕日本晶片國家隊Rapidus 社長小池淳義長遠的抱負是在月球上建造一座晶圓廠。他相信，月球的低重力和真空環境將使晶片製造更容易、效率更高。對此，華爾街日報直指，在此之前，他必須先證明自己能在地球上做到。行業專家還說，Rapidus要向潛在客戶證明自己能與台積電這樣的巨頭競爭，還有很長的路要走。

華爾街日報報導，小池淳義所領導的Rapidus是一家具有日本政府背景的公司，其目標是躋身全球頂級晶片製造商之列。如果一切按計劃進行，該公司將於明年開始量產。

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Rapidus成立於2022年，去年7月實現新的里程碑，利用與IBM共同開發的技術，生產出首款2奈米原型晶片，該公司在北海道的第一個生產基地也即將完工。

報導指，Rapidus計劃今年向更多潛在客戶提供所需的資訊和工具，以便他們開始設計希望有一天能由Rapidus製造的晶片。開發出2奈米原型晶片已經夠複雜了，而以足夠大的產量來製造這種複雜而精密的產品，從而實現經濟效益，則是難上加難。

報導強調，這類晶片是當前用於AI數據中心、智慧型手機和自動駕駛汽車處理器的黃金標準。目前只有行業領導者如台積電和三星電子等公司能夠大規模生產。行業專家表示，Rapidus要向潛在客戶證明自己能與台積電這樣的巨頭競爭，還有很長的路要走。

然而，Rapidus的目標還不夠異想天開，小池淳義更長遠的抱負是在月球上建造一座半導體工廠。他相信，月球的低重力和真空環境將使晶片製造更容易、效率更高。他表示，「我正在非常認真地考慮這件事，我喜歡展示宏偉的未來和遠大的夢想。但我們必須拿出實際的數據和真正的成果，這才是我們公司的關鍵所在。」

至於何時實現在月球建廠？小池淳義表示，可能在2040年代的某個時候實現。對於小池淳義夢想在月球上製造晶片一事，華爾街日報認為，在此之前，他必須先證明自己能在地球上做到。

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