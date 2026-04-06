中企加劇搶奪台灣半導體、AI人才 無煙硝科技戰激烈開打

中國積極挖角台灣半導體與AI人才。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著北京在與美國越演越烈的科技競爭中，尋求於人工智慧（AI）領域取得突破之際，中國挖角半導體人才的行動加劇，引發台灣對涉嫌從事相關活動的中國企業展開新一輪調查，分析師指出，對台灣而言，這無異是一場有關人力資本的「沈靜科技戰」。

南華早報報導，台灣法務部調查局上週宣佈，突襲搜索11家涉嫌違法在台挖角高科技人才的中國企業。這些公司被控隱藏其中國背景，成立空殼公司以及未經政府核准，成立營運據點。這是台灣持續打擊中國科技挖角行動的一部分，自2020年以來，相關案件已多達100起。

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加拿大顧問公司「地緣政治商業」（the Geopolitical Business）地緣政治策略師普拉卡什（Abishur Prakash）說，「相較於美中之間『喧囂』的對抗，這是一場『沈靜的科技戰』；美國注重的往往是出口管制或吸引外資，中國的焦點是驅動下一代創新的關鍵要素，比如人才，台灣清楚認知此點」。

報導說，台灣近期的打擊行動，突顯中國企業對半導體與AI領域的人力資本需求加劇。經濟學人智庫（EIU）亞洲首席經濟學家馬志昂（Nick Marro）說，「人才或許是這場美中科技戰中，最關鍵的因素之一，台灣政府對此非常敏感」。

擁有全球最大、最先進晶片製造巨頭台積電的台灣，一直被認為是半導體產業的人才搖籃。台灣晶片業老將也協助打造中國一些晶片製造冠軍企業。中芯國際共同執行長梁孟松與前副董事長蔣尚義都出身自台積電。

馬志昂指出，挖角一直是台灣「長期存在的問題」，然而在嚴重的薪資差距，以及中國企業激進的招聘策略推動下，該問題演變成更廣泛的「人才流失」。

台灣於2021年禁止中資企業招聘半導體相關員工，2022年透過對「境外營業秘密侵害」及經濟間諜等犯罪祭出更嚴厲刑罰，進一步打擊挖角。

然而，市場調查公司邁博瑞諮詢（Marbridge Consulting）董事總經理納特金（Mark Natkin）說，「阻止挖角變得像是打地鼠遊戲一樣，要遏制這種作法非常具挑戰性，賭注異常高，而中國資源豐富、手段高明」。

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