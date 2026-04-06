伊朗以「驚人精準度」襲美 採用中企1款AI神器構成威脅

美國國防情報局 （DIA） 評估認為，中國公司MizarVision使用的一款人工智慧工具對美軍構成威脅。（截圖來源：MizarVision）

〔財經頻道／綜合報導〕澳媒ABC報導，伊朗借助人工智慧增強的中國衛星影像，可以「驚人的精準度」將目標鎖定在美軍及其盟軍的三分之一平方公尺以內。美國國防情報局 （DIA） 評估認為，中國公司MizarVision使用的一款人工智慧工具對美軍構成威脅。

MizarVision的這項技術可以識別和標記廣大區域內的軍事基地和其他軍事行動。

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美國國務院公共服務研究員、美國軍事分析家瑞安費達修克表示，MizarVision創建的人工智慧增強型衛星影像可以讓伊朗軍隊近乎即時地瞄準美國軍隊和基地。

MizarVision一直利用該軟體來識別不同的軍事能力，包括特定類型的飛機、海軍艦艇的位置以及在中東地區部署的防空系統。

根據商業名錄顯示，MizarVision是一家成立於2021年的私人公司，政府持有其5.5%的股份。MizarVision的網站聲明，該公司的使命是降低「地理空間情報發現和分析的門檻…使其不再是少數組織的專屬能力」。

（圖片來源：MizarVision）





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