開店2週就瀕臨倒閉！20歲女大生「靠1招」翻身 每月狂賺63萬

Merida Lim在19歲時創業開設藝術工作室。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕年紀輕輕創業，是夢想還是災難開端？新加坡一名女大生在開設藝術工作室短短2週內一度萌生退意，眼看生意冷清、退租無門，幾乎走投無路。就在關門邊緣，她卻做出一個「關鍵轉折」，讓原本乏人問津的店面瞬間爆紅、狂吸客源，單月營收即突破2萬美元（約新台幣63萬元），打造出年收逾32萬美元（約新台幣1011萬元）的爆紅事業。

《商業內幕》報導，現年20歲的Merida Lim於2024年10月在新加坡創立以恐怖風格為主題的藝術工作室「Scuro」。開幕前，她與朋友花費數週時間將店面牆壁漆黑、布置場地，成功搭上萬聖節熱潮，初期吸引人潮並達到損益兩平。

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然而，節慶過後人潮迅速流失，生意明顯下滑，讓她一度陷入低潮，她說「我當時非常難過，因為我覺得這不是一個可行的商業想法，但我簽了2年租約，被困住了」，由於已簽下2年租約，違約將面臨高額賠償，讓她無法輕易放棄，只能尋求轉型出路。

面對客源不穩的困境，當時還是大二生的Merida Lim決定重新定位品牌，將原本的恐怖主題改為更親民的霓虹藝術體驗空間，並推出繪畫課程、生日派對與團體活動等服務。

轉機出現在「社群媒體」。她邀請擁有千萬粉絲的YouTuber到店體驗，成功引發話題關注，讓工作室迅速在網路上走紅。此後，她加強數位行銷與廣告投放，進一步擴大曝光。

在策略調整後，Scuro逐漸建立穩定客源，其中以家庭客群的生日派對最受歡迎，單月營收即突破2萬美元（約新台幣63萬元）。此外，她也積極拓展企業團隊活動市場，藉由簽訂合作合約提升收入穩定性。自2025年5月以來，她已賺取超過32萬美元。

目前，Scuro已拓展至三個據點，營運規模持續擴大。Merida Lim表示，導師與投資人的協助讓她在創業過程中少走彎路，也讓她更有信心規劃未來發展。她指出，下一步將積極拓展企業合作，並與活動策劃公司建立長期關係，目標在三年內達到年營收300萬美元（約新台幣9474萬元），打造新加坡具代表性的霓虹藝術品牌。

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