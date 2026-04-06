斷交3年想念台灣！白蝦出口蒸發逾28億 宏國議員不忍了

宏都拉斯原本寄望與中建交提振白蝦產業，如今夢想幻滅。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年與台灣斷交、轉與中國建交，因北京對白蝦採購承諾落空，重創當地產業。宏國執政黨國會議員表示，由於白蝦對台出口崩跌，損失 8900 萬美元外匯（約台幣28.5億），現在白蝦輸台還被課21%關稅（以前是零關稅），呼籲宏國政府盡速與台灣談判。

《中美洲360》報導，宏都拉斯自由黨國會議員薩巴斯（Yuri Sabas）說，由於對台灣市場的出口下滑，宏都拉斯損失 8900 萬美元外匯。

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他強調，白蝦對台出口額從2022年大約1.06億美元（約台幣33.92億），暴跌到2025年的1600萬美元（約台幣5.12億），凸顯貿易障礙的直接影響。他指出，如今，宏都拉斯的每一件產品都要支付 21% 的關稅才能進入台灣，而巴拿馬等國出口蝦類產品無需支付任何關稅，而厄瓜多和墨西哥也只需支付 10% 的關稅。

薩巴斯敦促經濟發展部和外交部開始談判，將宏國白蝦輸台關稅至少降至 10%，以便在更好的條件參與競爭。

除了白蝦銷台崩跌外，就業也受到衝擊。薩巴斯表示，蝦類養殖業已經失去超過 1萬5000 個工作機會，主要集中在該國南部地區。他稱，政府可以決定與哪些國家建立外交，但我們不能繼續用這些決定影響人民福祉。

報導指出，宏都拉斯新政府上台兩個月以來，要求恢復與台灣關係的呼聲日益高漲，儘管阿斯夫拉政府在競選期間曾做出承諾，至今仍未就此事發表任何聲明。

今年3月，宏都拉斯國會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）表態支持與台復交，並批評與中建交並未為國家經濟帶來好處。

他表示，台灣在各個領域都為宏都拉斯人民帶來更多利益。與中建交卻毫無成效，還衝擊當地的商業，並透露，「許多來自聖佩德羅蘇拉的民眾寫信、打電話告訴我，建交中國導致當地及其他一些地方的小企業破產。」

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