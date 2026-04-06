依賴中國好悽慘！這些智利櫻桃出口商撐不住倒閉了

智利櫻桃約92%輸中，隨著中國市場改變，黃金時代即將結束。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，多年來，智利櫻桃約92%輸中，隨著中國市場改變，黃金時代即將結束。昔日中國批發商會在旺季開始前預付款項，有時每公斤達2美元，去年預付款直接腰斬。由於產量過剩及價格崩跌，至少有10家小型智利出口商破產，幾家家庭企業也瀕臨倒閉，最近1家公司則是為了生存，砍掉1半員工，凸顯過度依賴單一市場的風險，智利「紅色黃金」的未來首次充滿不確定。

綜合《Fresh Plaza》及澳洲高科技農產品分選設備商GP Graders所披露的訊息，智利櫻桃產業已從快速擴張階段，轉向面臨日益增長的市場壓力。

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櫻桃產量從2001年的7000噸增加到2025年的62.5萬噸出口量，若計入非出口水果，總產量還會更高。該產業年產值約35億美元，種植面積已擴展至約8.2萬公頃，種植者以櫻桃取代了蘋果和葡萄等其他作物。

出口成長主要由中國市場推動，中國市場吸收約92%的出口量。隨著供應成長速度超過需求，出口量從2023年的38.6萬噸增加到2025年的62.5萬噸，價格走跌，面臨殘酷經濟現實，而美國、越南和中東等其他市場的規模仍然有限。

與此同時，中國市場動態也在改變。在習近平的領導下，政府不鼓勵鋪張的送禮和奢華的宴席，這曾經是櫻桃需求的主要來源，尤其是在農曆新年到來之際。櫻桃不僅僅是水果，更是身份的象徵，如今那個時代即將結束。

此外，櫻桃正從禮品轉變為日常消費品，消費者越來越注重品質和價值。如今的消費者眼光更加挑剔，他們希望櫻桃在口味、新鮮度和CP值方面與其他水果競爭，而不是在名氣上競爭。這其中也隱藏著該行業最令人不安的事實之一：許多智利櫻桃未能通過這項測試。

更慘的是，財務回報顯著下滑。2024年，平均生產成本約為每公斤2美元，而收益約為每公斤1美元。2025年，優質櫻桃的價格在每公斤1.5美元至3美元之間波動，且價格差異大，光是包裝成本約每公斤1.6美元，此外還有採摘、物流和行銷成本。

報導指，整個智利櫻桃供應鏈都開始承壓。智利約有300家出口商，至少有10家小型出口商已經破產，幾家家庭企業也瀕臨破產。最近還就有一家公司為了生存，裁掉半數員工。

支撐該產業的金融生態系統也在收緊。過去，中國批發商會在旺季開始前預付資金，以確保貨源，有時高達每公斤2美元左右。這些預付款幫助出口商為包裝和營運提供資金。去年預付款跌至每公斤約1美元，預計今年，預付款將完全歸零。

業內人士估計，為恢復供需平衡，出口量可能需要減少約30%，降至約40萬噸，要實現這一目標，可能需要砍伐多達3萬公頃的櫻桃果園。

櫻桃產業對智利的重要性不言而喻。它是農業經濟的支柱產業，是重要的就業來源，也是出口收入的關鍵來源。智利櫻桃讓我們理解 21 世紀全球化農業的啟示，也是一個關於過度依賴單一市場風險的故事。

報導總結，智利「紅色黃金」的未來，近幾十年來首次變得不確定，櫻桃產業最終是會變得更強大還是會衰落，將取決於現在在智利中部各地的董事會會議室、加工廠和果園農民做出的決定。

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