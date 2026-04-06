阿聯動手了！伊朗革命衛隊金脈被砍

阿聯逮捕數十名與伊朗革命衛隊有關聯的貨幣兌換商，打擊其經濟命脈。圖為投資人在杜拜國際金融市場進行交易。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕多年來，杜拜一直是伊朗主要的離岸金融動脈，石油收益、石化收入和里亞爾被兌換成美元、迪拉姆（阿聯貨幣）和歐元，堪稱是伊朗政權的經濟命脈。隨著伊朗狂炸杜拜等阿拉伯聯合大公國（阿聯）的大城市，阿聯展開報復，逮捕數十名與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的貨幣兌換商，這是迄今為止對伊朗政權及革命衛隊規避制裁網絡最嚴重的打擊之一。

《Iran International》報導，知情人士透露，阿聯當局拘留了數十名與伊朗革命衛隊有關聯的貨幣兌換商，關閉相關公司及他們的辦公室。

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這項掃盪行動是在地區緊張局勢加劇數日之後展開的，此前伊朗當局還採取其他針對伊朗國民的措施，包括吊銷簽證和加強經杜拜的旅行限制。

報導說，多年來，杜拜一直是伊朗主要的離岸金融動脈，石油收益、石化收入和里亞爾被兌換成美元、迪拉姆和歐元，使伊朗疲弱的國內銀行系統無法觸及這些資金。

反對伊朗核計畫的布羅德斯基（Jason Brodsky）說，「這對德黑蘭來說將是一個真正的問題，因為杜拜是伊朗政權的經濟命脈。」他強調，阿聯藉此對伊朗政權施加的經濟壓力和外交孤立，這將產生非常顯著的影響。

報導指，杜拜的外匯兌換機構長期以來為伊朗伊斯蘭革命衛隊和聖城旅，提供獲得硬通貨的途徑，這些硬通貨是為包括真主黨、哈瑪斯、葉門叛軍青年運動（又譯胡塞武裝）和伊拉克民兵在內的代理組織，提供所需資金。拘留與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯的可靠貨幣兌換商，威脅到多年來建立的網路。

美國財政部前高級制裁策略師、現任 FDD 高級研究員馬拉奇（Miad Maleki）說，即使是未受影響的匯兌機構，現在在處理與伊朗有關的交易之前也可能三思而後行，這大大增加與伊朗革命衛隊做生意的成本和風險。

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