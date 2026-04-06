中國危害全球貿易被譴責！東西半球國家為「這國船隻」抱不平

巴拿馬政府強調，面對中國對船隻的檢查和扣押，多個國家給予巴拿馬支持，但人們越來越擔心這會對全球貿易造成影響。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國對懸掛巴拿馬國旗的船隻施壓，引發國際各國譴責，並對巴拿馬予以聲援，包括東西半球多個國家警告，中國的行為將對國際貿易構成風險。一些國家政府認為，中國港口採取的措施，包括檢查和延誤船舶，是任意和粗暴的。

巴拿馬政府強調，面對中國對船隻的檢查和扣押，多個國家給予巴拿馬支持，但人們越來越擔心這會對全球貿易造成影響。

請繼續往下閱讀...

美國、以色列、烏克蘭、哥斯大黎加、宏都拉斯、巴拉圭和秘魯等國政府，將這些行為描述為對全球供應鏈的威脅。這些聲明指出，延誤和滯留會增加成本並擾亂貨物流通。因此，各國警告稱，這會為各個市場的企業和消費者帶來風險。

在港口爭端中，哥斯大黎加與美國譴責中國騷擾懸掛巴拿馬國旗的船隻。

巴拿馬政府對哥斯大黎加、宏都拉斯，以及其他一些國家和國際組織在中國對其商船隊採取行動後給予的支持表示感謝。

巴拿馬當局表示，扣押和檢查懸掛本國國旗的船舶引發了海上貿易的擔憂。他們也指出，這些措施削弱人們對國際貿易體系的信心。

美國國務卿盧比歐表示，這些措施旨在削弱人們對國際貿易體系的信心。他指出，對巴拿馬使用經濟手段令人擔憂，因為這可能會對巴拿馬的法治造成影響。他也強調，這些行動會影響巴拿馬在全球貿易中一個重要的夥伴。

以色列外交部長吉迪恩·薩爾支持巴拿馬的立場。他表示，海洋法的適用應是技術性的，不受政治壓力的影響。

烏克蘭外交部長安德烈·西比哈重申了對巴拿馬主權的支持。他也強調了保護航行自由的重要性。

哥斯達黎加對該地區一些它認為武斷的措施表示關切。此外，它重申支持國際法和《聯合國海洋法公約》。

宏都拉斯重申對國家主權和基於明確規則的貿易的承諾。同樣，巴拉圭也譴責了所稱的貿易騷擾行為。

巴拉圭政府表示，中國港口的扣留行為對世界貿易構成了威脅。

秘魯則捍衛基於國際標準的、安全且有效率的海上體系，並支持巴拿馬作為負責任的船旗國。

巴拿馬政府強調，尊重其船舶登記制度是對外貿易的關鍵。此外，巴拿馬政府也堅持認為，國家主權不容談判。最後，巴拿馬重申維護清晰的海上運輸規則的重要性。當局表示，這些條件能保障全球貿易的穩定和市場的信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法