30年未見漲勢！這「停滯產業」翻身股價暴漲77％ 中東戰火成意外推手

曾陷入低潮的美國塑膠業，卻因伊朗戰爭意外帶來轉機。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，牽動全球能源與石化塑膠原料市場，然而，曾陷入低潮的美國塑膠業，卻因伊朗戰爭意外帶來轉機。美國化工大廠陶氏化學（Dow）今年以來股價「已上漲77%」，大幅跑贏標普500指數。

《華爾街日報》報導，伊朗戰爭爆發約2週後，美國化工大廠陶氏化學（Dow）執行長Jim Fitterling向投資人透露了一個久違的訊息，關於公司最重要的產品之一，聚乙烯（polyethylene）在各地都看到價格上漲。他表示，原本3月已上調每磅10美分的價格，原計劃4月再上調15美分，但僅6天後，陶氏化學宣布4月的價格漲幅將達每磅30美分。

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在新冠疫情後，聚乙烯曾因產能過剩與需求減弱而陷入低潮，但伊朗戰爭幾乎瞬間改變了這一局面。地緣政治影響讓美國化工企業獲得意外的利潤轉機。近年來，這些公司一直處於市場低迷狀態，如今因為中東戰火導致荷姆茲海峽被封鎖，阻斷了競爭對手的供應鏈，讓股價急速攀升。

顧問機構Alembic Global Advisors合夥人Hassan Ahmed表示，「在我近30年的化工產業觀察中，從未見過價格上漲如此迅速。」

報導指，戰爭影響了全球聚乙烯市場。中東生產商占全球供應量約20%，因戰事減產；亞洲和歐洲的塑膠製造商在波斯灣原油供應受阻後也限制產量。這使得依靠廉價充足天然氣生產塑膠的美國企業成為贏家，得以大幅提高產量並調升價格。

陶氏化學股價反映了公司改善的情況。自2022年以來，股價一直下跌，去年甚至將股息砍半，但今年以來股價「已上漲77%」，大幅跑贏標普500指數。

分析師指出，即便伊朗戰爭結束，美國化工企業的優勢不會立即消失。波斯灣的航運與化工廠可能需8到9個月才能恢復正常，而首批獲得原料的多為肥料等關鍵產業。

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