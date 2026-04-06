全台水庫補水1.5億噸 石門、寶二蓄水率回升

清明連假連日降雨，大雨也替石門水庫「補水」。（圖取自遊桃園即時影像）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年枯水期尾聲迎來一波鋒面及時雨，水利署今統計，這波鋒面降雨為全台水庫挹注1.5億噸水，北部與中部水庫受益最多，其中石門水庫收下4000萬噸水，蓄水率回升至6成以上，寶山及寶二水庫合計收下1350萬噸水，蓄水率回升至約3成。

根據水利署統計，自2日上午7點至6日上午7點，預估這波鋒面總降雨入流量1億5083萬噸，七四三五萬噸已入庫，其中北部水庫預期可收下7880萬噸、占整體降雨效益52.3％，目前已進帳3630萬噸；中部水庫可收下6770萬噸、占整體降雨效益約44.9％，目前已進帳3500萬噸；南部水庫共收下430萬噸，占整體降雨效益約2.85％，目前已入庫303萬噸。

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共有7座水庫進帳量破千萬噸，依序為石門水庫、鯉魚潭水庫、翡翠水庫、德基水庫、寶山及寶二水庫、明德水庫，以及永和山水庫。

其中，石門水庫估可收4000萬噸，目前已進帳2000萬噸，蓄水率已上升11.9個百分點，來到62.8％，其次是鯉魚潭水庫估可補水2400萬噸，目前已進帳1100萬噸水，蓄水率上升至32.8%。

此外，供應新竹地區的寶山及寶二水庫期可收下1350萬噸水，目前僅進帳290萬噸，蓄水率已回升7.4個百分點接近3成。

目前水情燈號仍維持台中地區「水情提醒」綠燈，新竹地區「減壓供水」黃燈。

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