解決國內缺貨潮 政院：每月增12.5億塑膠袋產能

行政院政委兼國發會主委葉俊顯。（圖由行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國內塑膠袋短缺，出現價格上漲情形，行政院今（6）日召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，行政院政委兼國發會主委葉俊顯表示，中油專案平價提供5000噸乙烯給台塑生產平價聚乙稀，並協調20家塑膠加工業者，每月增加生產供應12.5億個塑膠袋。

中東情勢衝擊能源供給，國內出現「塑膠袋之亂」引爆民怨，民進黨政府協調中油四輕於4月1日投入運作，上游原料乙烯產量將由3月6萬噸，提升至4月7.9萬噸，5月達9萬噸，擴大產量最高可達3萬噸；至於中游塑膠原料聚乙烯產量，將從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高產量。

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葉俊顯表示，現階段2大穩定市場機制，一是確保油氣供應穩定。以油氣供應方面來講，目前油氣的庫存均高於法定的規格，中油和台塑公司在4月到7月，均已增購原油及輕油船隻，並改為紅海出口。天然氣也已完成4到5月船期的調度，供應無虞。

葉俊顯指出，6月需要調度的15個船隻，目前已經採購到11個船隻。另外，在汽柴油價格方面，依照專案平穩機制原則，本週汽柴油本來各漲約6.8元和8.8元，但在平穩機制運作下，漲幅全部由中油吸收。4月份民生用天然氣及桶裝瓦斯價格，均維持凍漲，電價也不會調整。

在穩定產業供應鏈運作方面，葉俊顯提及，在上游增產足夠供應內需部分，中油四輕在4月1日提前運作，所以4月可增產1.9萬噸，5月可以增產3萬噸，加上台塑的產量，在10月的話，乙烯總產量可以達到16.9萬噸，足以供應內需使用。

葉俊顯進一步說，中下游協調增產及現貨調估方面，中油專案平價提供5000噸乙烯給台塑生產平價的聚乙稀，也協調20家塑膠加工業者，增加生產供應12.5億個塑膠袋。另外，針對缺貨的業者有專人專案協調，全力協助業者進行貨源調度和媒合。

葉俊顯指出，針對石化相關產品除了塑膠袋以外，在醫療企產、疫情及農業用塑膠包材等產品方面，若有面臨供應壓力，經濟部和相關單位已經建立了專線方案，積極協助業者進行面試。

他強調，最後經濟部將定期適時公開石化燃料產銷及供需情形，對外說明上中下游運作情形，已提升市場的公平度。

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