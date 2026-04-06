紐約分析師冒險勇闖荷姆茲 第一手資料曝光了

1名紐約分析師冒著生命危險，乘快艇進入荷姆茲海峽附近水域，觀察現場狀況。示意圖。圖中人物與本新聞無關。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽局勢混沌不明，為了一窺究竟，Citrini分析師冒著生命危險，乘快艇進入荷姆茲海峽附近水域，這名分析師被海岸警衛隊攔截、拘留，手機也被沒收，但親眼看到更多船舶通行，傳統衛星、影像情報來源和AIS（船舶自動識別系統）資料均落後或不完整，導致市場對真實流量明顯低估，約漏報50%實際通行的船舶。此外，伊朗革命衛隊正在現場制定和執行「誰能通過」的新規矩。

Citrini Research指出，荷姆茲海峽目前的局勢錯綜複雜，各種消息層出不窮，包括正在制定中的新規訊息，以及伊朗革命衛隊如何決定誰能通過、誰不能通過。為了瞭解實際情況，Citrini派出能力超群的分析師（化名3號分析師）前往荷姆茲海峽執行任務。

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3號分析師精通包括阿拉伯語在內的四種語言，他帶著一個裝滿設備的工具箱、一包古巴雪茄、1萬5000美元（約台幣48萬）現金和一卷大麻，出發執行之前在紐約曼哈頓辦公室制定的行程。

Citrini坦言，原本以為此行留下的印像大概就是「海峽是關閉的還是開放的」，也清楚這次行動可能毫無收穫，然而，「我們最終卻對當前的環境以及向多極世界的過渡，有了更深刻的理解。」

分析師3號不顧一名阿曼邊防人員的勸告，以及兩名持突擊步槍的海岸警衛隊軍官的明確警告，執意要乘坐一艘沒有GPS的快艇，前往地球上最重要的水道中心地帶，當時正值戰火紛飛之際。而船長，正是三個小時前他在港口入口處掏出一疊現金認識的人，這一切都是為了進行投資研究。

在進入阿曼之前，官員要求3號分析員簽署一份文件。這份預先印製好的承諾書是在沙漠檢查站邊喝茶邊遞交的，內容是保證不在阿曼境內從事任何形式的攝影、新聞報導或資訊收集活動，3號分析師簽了字。

隨後，3號分析師想方設法登上一艘沒有GPS的破舊快艇，無視阿曼官員讓他返航的勸告，駛入距離伊朗海岸18英里的公海，頭頂上是伊朗沙赫德（Shahed）無人機，遠處是革命衛隊的巡邏艇。他遊過荷姆茲海峽，抽著身上還帶著的古巴雪茄。

然後，他被海岸警衛隊攔截、拘留，手機也被沒收，3號分析師回到了紐約後，進行長達 8 小時的匯報，分享其所了解的一切。

由於這篇報告需要付費，根據網友轉譯，3號分析師所觀察的訊息包括AIS資料嚴重失真，報告指出，AIS系統在當前環境下約漏報50%實際通過的船舶，市場依賴的公開資料已不可靠；另外，伊朗革命衛隊正在現場制定和執行「誰能通過」的新規矩，現場有革命衛隊巡邏艇。

此外，荷姆茲海峽現狀遠比開放/封閉二元判斷複雜，革命衛隊掌握控制權，執法具有臨時性和不可預測性，可能隨時造成全球石油供應鏈波動。

訊息曝光後，許多網友大讚，稱「3號分析師是金融新聞的巔峰」、「我認為下一個詹姆斯龐德的代號應該是003」、「下次3號分析師去荷姆茲實地考察時，記得帶我一起去，我可以當他的私人管家」、「這讀起來就像好萊塢驚悚片的情節」。當然也有不少人哀號問：「為什麼要付費才能看」。

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