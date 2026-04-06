一帶一路出事了？匈牙利親中總理恐下台 北京嚇崩憂1事被抓包

匈牙利總理奧班（左）2024年在北京會見中國領導人習近平。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕匈牙利是首個與中國簽一帶一路合作文件的歐洲國家，備受矚目的國會大選即將在4月12日登場，由於經濟停滯與醜聞，總理奧班（Viktor Orban）支持率崩跌，面臨變天危機，中國憂心忡忡。港媒指出，奧班與北京的友好關係使匈牙利成為歐洲最大的中國投資目的地，奧班若下台，一些與北京達成的重大基礎設施項目將受到審查，有指控稱這些項目的達成過程不透明，且涉及腐敗。

《南華早報》6日報導，各強國都在密切關注下週匈牙利的選舉，這次投票對中國在歐盟的利益至關重要，恐重塑中國在歐洲的地位。

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報導指，奧班長期以來一直是北京在歐盟內部最親密的盟友，他保護中國免受批評，並吸引了數十億美元的投資。他的下台將使中國失去這項政治立足點，即便中國在匈牙利的經濟影響力可能更為持久。

奧班與北京的友好關係使匈牙利成為歐洲最大的中國資本目的地。隨著雙邊關係日益密切，匈牙利吸引包括比亞迪電動車工廠和寧德時代電池工廠在內的投資。

報導說，2020年簽署的連接布達佩斯和貝爾格萊德（Belgrade）的鐵路項目，被譽為歐洲首個「一帶一路」計畫。匈牙利是歐盟唯一與北京建立「全天候戰略夥伴關係」的國家，在中國的雙邊關係體系中，這一夥伴關係僅次於俄羅斯的「全面戰略協作夥伴關係」。

報導坦言，據信奧班若下台，一些與北京達成的重大基礎設施項目將受到審查，因為有指控稱這些項目的達成過程不透明，並且涉及腐敗。

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