平穩國內物價 政院：4至9月電價不調漲

行政院今日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」記者會。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕伊朗封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽，國際原油價格大漲。行政院今日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」記者會強調，今年4月至9月電價不會調整；汽柴油價格部分，本週油價不會調整。桶裝瓦斯、民生用天然氣部分，4月不會上漲。

經濟部產發署副署長鄒宇新在政院記者會表示，平穩價格方面，電價審議會已經決議，4月至9月電價不會調整。（記者陳鈺馥攝）

政院發言人李慧芝轉述，針對目前中東情勢，行政院長卓榮泰表示，現在該地區還有一些特別需要幫助的國人，我們會盡全力的安排，不會有安全上的疑慮。但是因為戰爭還在持續進行，也要呼籲國人不要前往中東地區。

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李慧芝指出，在物價平穩方面，最優先要處理的是產銷技術的正常，請經濟部進一步要求中油及台塑，務必穩定生產，並且加強更有貨源，包括輕油的貨源增加供應，務求物價平穩。

李慧芝說，卓揆也請農業部對於農業肥料及農漁用油，依現行規定進行各項安定農業的措施。交通部依規定啟動針對「國內航線」航空用油的輔助。

她強調，為避免市場出現不法囤積和哄抬情形，院長指示以聯合稽查先行方式嚇阻，並且後續偵查一段時間，如果不法行為更嚴重，會再研擬更積極的作為。

經濟部產發署副署長鄒宇新在政院記者會表示，平穩價格方面，電價審議會已經決議，4月至9月電價不會調整。在汽柴油價格部分，本週油價不會調整。桶裝瓦斯、民生用天然氣部分，4月份不調漲。

鄒宇新說明，目前供氣供電無虞，我們有盤點4月到6月供氣的船隻，目前31%船班受到中東戰事的影響，但是我們會確保安全存量維持在11天以上。

鄒宇新談及，為確保國內石油供應穩定，46%船班改由紅海出口，54%增購自澳洲及其他地區現貨補足缺口，石油的安全存量在140天以上。

塑膠袋部分，鄒宇新指出，經濟部這次提出塑膠袋5000噸平價專案，最高可製造12.5億個1斤塑膠袋。今年3月廠商手上是有一些庫存，這部分是不會漲價的。

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