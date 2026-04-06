三星2奈米訂單良機已到 客製化晶圓廠提前試運轉

三星電子位於美國德州泰勒市的晶圓代工廠已提前進入試運轉階段，預計將於年底正式投產。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子位於美國德州泰勒市的晶圓代工廠已提前進入試運轉階段，預計將於年底正式投產。泰勒工廠被視為三星電子下一代製程生產的關鍵基地。分析師預測，由於全球領先的晶圓代工廠台積電的AI半導體需求激增，可能導致2奈米製程產能短缺，三星晶圓代工廠將從中受益。

韓媒edaily報導，據業內人士5日透露，三星電子泰勒晶圓代工廠已於近日進入試運轉階段，並正在進行最後的投產準備工作。作為超精細製程核心零件的極紫外線（EUV）微影設備的測試工作已經啟動，蝕刻和沈積設備等主要半導體製造設備也正在陸續搬入無塵室。

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泰勒工廠的部分區域已獲得臨時佔用許可證（TCO）、專業工程師已恢復向現場派遣，新員工的招募工作也已恢復。

三星宣布計劃今年啟動泰勒工廠的運營，並於明年開始全面量產。據悉，該公司已按計劃在上半年完成關鍵設備交付，並在全面投產前進入了核心測試階段。這被視為儘早確保高良率（合格產品比例）並穩定生產流程的重要一步。

三星的新一代2和4奈米產品預計在泰勒工廠生產。尤其值得一提的是，第二代2奈米製程（SF2P）的引進被認為很有可能。三星電子晶圓代工業務目前已步入正軌，並持續獲得2奈米製程的客戶。

三星正在採用2奈米製程生產其Exynos 2600行動應用處理器（AP）。預計這款晶片將應用於Galaxy S26的標準版和Plus版，以及今年即將發表的新款Flip手機。該公司還計劃量產特斯拉的AI晶片「AI5」和「AI6」。業內人士預計，特斯拉AI晶片的營收將從明年開始全面體現。

在成功獲得高通的新AP訂單後，2奈米製程的生產也將啟動。一旦確定了使用新款AP產品的客戶，量產預計將立即開始。此外，該公司還從美國自動駕駛AI半導體公司Ambarella獲得了比特幣挖礦專用積體電路（ASIC）和高級駕駛輔助系統（ADAS）2奈米晶片的訂單。

三星將未來押注於2奈米製程，該公司正與北美無晶圓廠公司和雲端服務提供商（CSP）就新訂單進行洽談。三星電子第六代高頻寬記憶體（HBM）4基片採用4奈米製程量產，預計將有助於提升代工獲利能力。

自3奈米製程以來，三星電子一直在應用環柵（GAA）技術，並致力於在2奈米製程中擴大市場份額。一位業內人士解釋說：由於三星電子的GAA技術日趨穩定，2奈米製程的良率也得到了顯著提升。

隨著全球對人工智慧半導體的需求激增，台積電的尖端製程幾乎已達飽和狀態。由於訂單激增，台積電的2奈米製程產能（CAPA）已排滿至2028年。

許多人預測，這種情況，加上泰勒晶圓廠的投產，將為三星電子的代工業務帶來新的機會。這是因為，隨著嚴重依賴台積電的公司尋求替代方案，人們對三星電子的興趣日益濃厚。

首爾大學榮譽教授、下一代智慧半導體事業部負責人金亨俊（音譯）表示：「由於台積電產能不足，企業別無選擇，只能尋求其他代工廠。」他補充道：「隨著三星電子準備營運泰勒晶圓廠，現在正是三星電子代工業務發展的良機。」

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