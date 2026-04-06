七巨頭時代快結束？外媒看好「這3檔」將強勢接管 台積電在內

外媒報導，3檔股票可能接棒美股七巨頭。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，標普500指數的驚人上漲，很大一部分要歸功於美股「科技七巨頭」。然而，投資媒體《The Motley Fool》指出，近幾週來，隨著市場對AI帶來的實際收益產生疑慮，加上整體經濟與地緣政治風險升高，這些龍頭股出現下跌或停滯。報導分析，「科技七巨頭」的時代是否即將結束？如果是，以下3檔股票可能成為下一波成長主角。

目前美股七巨頭包括蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）、Meta Platforms、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）以及特斯拉（Tesla）。而外媒看好以下3檔股票可能接棒崛起。

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1.台積電（TSMC）

當談到AI晶片，多數人會想到市場龍頭輝達。但實際上，負責生產輝達晶片以及其他業界領先產品的，是台積電。這讓台積電在AI產業鏈中占據關鍵地位，也成為AI成長故事中的重要贏家之一。此外，台積電的晶片不僅應用於AI，還廣泛用於智慧型手機、個人電腦等領域，因此其成長並不依賴單一公司或趨勢，未來發展空間更為廣闊。

2.博通（Broadcom）

博通是一家網路與晶片巨頭，正受惠於AI需求的大幅成長。與輝達不同的是，輝達主要生產通用型AI晶片，而博通則專注於為特定用途設計的客製化晶片。這樣的差異讓博通能在市場中找到自己的定位，並逐步擴大市占。在最新一季財報中，博通預測到2027年AI晶片營收將超過1000億美元。公司也表示客戶需求持續強勁，這一目標有機會實現。

3.Nebius Group

Nebius Group是「新型雲端」（neocloud）領域的領先企業，主要提供AI晶片與相關服務，讓客戶按需租用。與亞馬遜、微軟等大型雲端服務商不同，Nebius專注於AI運算工作負載，而非提供廣泛的雲端服務。這種專注策略讓它在市場中脫穎而出，並帶來快速成長。該公司最近一年的年度經常性收入已達12.5億美元，隨著市場對AI運算需求激增，Nebius預計今年收入將成長至70億至90億美元之間。今年以來，Nebius股價已上漲約20%，但未來仍可能持續上升，並有望成為下一個重要的科技領導企業。

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