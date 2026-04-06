AI基建需求強勁 三星Q2將DRAM價格再漲30％

外媒報導，三星電子（Samsung Electronics）計畫今年第2季將DRAM價格調漲30%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕鑒於大型科技公司、雲端服務提供商及硬體製造商加大AI基礎設施投資，記憶體需求持續高漲，三星電子（Samsung Electronics）計畫今年第2季將DRAM價格調漲30%，此將為三星今年內第2次調漲DRAM價格。

韓媒《etnews》報導，今年第1季，三星已將DRAM價格調漲100%，主要因AI加速器需求激增，帶動HBM需求同步上升。由於主要製造商將產能集中於HBM，導致通用DRAM供應趨緊，進一步推升價格。

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根據業界消息，三星第2季DRAM價格將較第1季再高出約30%，並已與主要客戶完成價格協商並簽訂供應合約。

報導指出，三星這次約30%的漲幅，是把高頻寬記憶體（HBM）和伺服器、電腦、手機用的一般DRAM一起平均計算出來的。舉例來說，如果2025年DRAM價格是1萬韓圜（約新台幣212元），第1季漲到2萬韓圜（約新台幣425元），第2季就會再升到2.6萬韓圜（約新台幣552元）。

業內人士認為，隨著大廠擴建AI伺服器等基礎設施，高性能DRAM及HBM需求穩定，長期合約和競爭也越來越激烈。作為全球最大DRAM生產商，市場預料，三星此次30%漲價預計將帶動SK海力士和美光跟進。

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