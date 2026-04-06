LNG終於要動了？卡達能源船試闖荷姆茲關卡 「目的地」曝光

美媒報導，自戰爭爆發以來首次，首次出現載有卡達液化天然氣的船舶駛離荷姆茲海峽。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，2艘滿載液化天然氣（LNG）的卡達運輸船正朝荷姆茲海峽出口前進，倘若成功通過，將成為自戰爭爆發以來首批離開波斯灣、供應全球市場的能源貨船，為全球天然氣供應帶來關鍵轉機。

據報導，這2艘名為Al Daayen與Rasheeda的運輸船，早在2月底就已完成裝載，但隨著戰事升溫與航道封鎖，一直滯留在波斯灣內，如今開始向阿曼方向的海峽出口移動，市場高度關注其動向。其中，Al Daayen目前顯示目的地為中國，為卡達最大的LNG買家之一。

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然，航運資料也顯示，船舶目的地仍可能隨時調整，因此最終去向仍存在變數。自美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊以來，尚未有任何載貨的LNG船成功通過荷姆茲海峽，這使得此次行動更具指標意義。

荷姆茲海峽作為全球最關鍵的能源通道之一，其實質性封鎖已對市場造成重大衝擊。全球約20%的LNG供應依賴此航道，如今長時間中斷，導致供應鏈出現明顯扭曲。儘管上週已有一艘疑似空船通過海峽，但真正關鍵的是載貨能源船是否能恢復通行。

在此期間，卡達仍持續向科威特提供LNG，但這些貨源主要來自既有儲槽，並不需要穿越荷姆茲海峽，因此對全球市場的緩解作用有限。另一方面，由於戰區電子干擾與船舶主動關閉訊號的情況頻繁，波斯灣船舶動態的追蹤也存在不確定性，使整體局勢更加難以判讀。

卡達為全球最大LNG出口國之一，去年供應量接近全球5分之1，若此次通行成功，將是一大利多。但，位於Ras Laffan的主要出口設施因伊朗攻擊已關閉超過一個月，嚴重影響出貨能力。一旦航道重新開放，卡達將能釋放積壓在波斯灣內的貨源，或從儲存設施中調度更多供應。

目前伊朗仍嚴格控制海峽通行，僅允許其自身或經批准的船隻通過。不過近期出現微妙變化，德黑蘭似乎已開始允許部分與美國關係密切國家的船隻通行，包括法國與日本相關船舶。這是否意味著能源航道將逐步鬆動，仍有待觀察，但市場已開始將這些動作視為潛在的轉折訊號。

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