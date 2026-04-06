兒偷偷「做1事」！老母心寒1句話 揭殘酷代價

兒偷偷「做1事」！老母心寒宣讀，「你已經沒有家可回了」。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對6旬夫妻，每月靠19萬日圓（約新台幣3.8萬）養老金維生，由於不熟悉智慧手機操作，因此，幾年前，趁兒子涼太（化名）回家，請他幫忙註冊亞馬遜帳號，沒想到涼太卻把父母的信用卡資料保存在了自己的手機裡，事後偷偷用父母的信用卡購買高價值物品，夫妻倆直到接到信用卡帳單，才發現是兒子所為，母親心寒決定不再溺愛他，因此，當3年後，兒子再次回家時，母親則直接對他宣讀，「你已經沒有家可回了」。

日媒報導，36歲的涼太自從離開家鄉去上大學後，他就一直與家鄉保持距離。目前他獨自住在東京的１間租來的公寓裡。他把工作和社交生活放在第1位，很少回家，有時甚至幾年才回去1次。

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平時母親發訊息問候“你好嗎？”，他常已讀不回，只是偶爾想起來才會回復１句“我很好”或“我很忙”，就連母親打電話來，他也常常不接，他不會詳細地告訴母親自己的近況，也盡量避免過度參與母親的生活。

至於和父親之間也沒有什麼特別的交流，兩人保持著一種「互不干涉的舒適關係」。

對於優先考慮自己方便，不關心父母的涼太，以為遇到麻煩，就可回家，然而，離家3年後的某一天，當他被女友甩了，工作上又遇到一連串的麻煩事，讓涼太感到絕望，於是以健康為由向主管請假，接著搭車直接回老家。

這是3年來，他首次回家，當站在熟悉的房子前，涼太臉上露出了一絲如釋重負的神情。然而，當他從包包裡拿出鑰匙準備開鎖時，卻停住了，鑰匙插不進去。

原本應該是老式圓盤鎖，現在卻裝上了一把陌生的、高科技的電子鎖，他很不情願地按下對講機，感覺到母親正從走廊盡頭朝他走來。隨即說 “是我，你們換鎖了嗎？你能開門嗎？”而母親卻站在門內回答說：“我不會開門。你已經沒有家可回了。”

對於母親的行為，涼太一身錯愕，不過，母親則用憤怒而顫抖的聲音說，「……捫心自問，你該明白自己都做了些什麼」。

涼太利用父母的信任，背叛了他們。幾年前，涼太回家探親時，不熟悉智慧型手機操作的父母，請他幫忙用他們的共享帳戶註冊亞馬遜帳號，當時，涼太把父母的信用卡資料保存在了自己的手機裡。起初，他只買了一些價值幾千日圓的日用品，但漸漸地，他的愧疚感消失了，他開始用父母的信用卡購買遊戲機、名牌商品等高價值物品，然後再轉手賣掉，用賺來的錢玩彈珠機。

直到收到信用卡公司寄來的超額信用額度通知，他的父母才發現自己超額了。這對夫婦沒有工作，每月靠19萬日圓的退休金過活，對電子產品一竅不通的涼太父母收到１張數十萬日圓的帳單，卻對此毫無印象，頓時慌了神，最後發現是涼太欠的債，父親震驚得臥床不起。涼太心想“只要回家就好了”，但現實卻並非如此。母親不僅換了家門鎖，也改變了對涼太的「母愛」。

專家表示，對涼太的父母來說，他們的孩子不再是需要「保護」的對象，而是威脅到他們晚年生活的人。將門鎖換成電子鎖或許不只是一種實體安全措施；它也可能是一種分居宣言，傳遞「我不再讓你掌控我的人生」的訊息。像本案中涼太這樣濫用父母信用卡資訊或未經授權的訂閱合同，一旦被發現，就會對親子關係造成無法挽回的破壞。

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