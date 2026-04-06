52歲男存2290萬、退休將月領3.8萬年金 什麼都不缺卻面臨「1窘境」好崩潰

日媒以真實案例揭示，隨著高資產單身族群增加，「如何花錢」正逐漸成為新的退休課題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有驚人的退休金，晚年就是贏家？日本一名52歲單身男子憑藉工作多年，累積高達1.2億日圓（約新台幣2296萬元）資產，原本以為穩定的晚年，卻在退休前夕崩潰。不是錢不夠用，而是「不敢花、也不知道該怎麼花」。當「富裕」變成枷鎖，他的人生困境，揭開多數人從未想過的殘酷真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，52歲的A先生（化名）是一名建築師，長年獨立接案、收入穩定，目前資產已達1億2000萬日圓，並預計在60歲時累積至1億5000萬日圓（約新台幣2870萬元）後全面退休，他說「8年後，等我60歲的時候，我計劃關閉現在的辦公室。之後，我想好好享受退休生活。」

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在退休規劃方面，A先生選擇將約5000萬日圓（約新台幣957萬元）投入穩健型投資，其餘1億日圓（約新台幣1913萬元）則保留為現金，以降低市場波動帶來的不安。他預估透過投資收益、年金與存款提領，每月可維持約20萬日圓（約新台幣3.8萬元）的生活費，足以支應日常開銷。

值得注意的是，他計畫提前至60歲開始領取年金，即使每月僅約5萬日圓，仍認為「趁身體健康時提早領取更划算」。然而，隨著退休規劃逐步成形，A先生卻發現新的難題。從數字上看起來「富裕」的晚年，卻讓他陷入了困境。

根據他的試算，即使活到90歲並預留醫療與修繕費用，最終仍可能留下超過1億日圓資產。由於沒有配偶與子女，他不傾向將財產留給他人，反而希望在生前用盡資產。A先生坦言「理性上知道應該多花一點，但實際上卻很難改變長年養成的節儉習慣」，即使羨慕同業過著較為奢華的生活，卻也難以仿效，他說「照這個速度，我死後大概會帶著一大筆錢去往天堂吧，完全不用擔心晚年缺錢，但現在卻面臨新問題，我該如何按照自己的意願花錢呢？」

專家指出，隨著高資產單身族群增加，「如何花錢」正逐漸成為新的退休課題。相較於傳統「擔心不夠用」，這類族群更需思考如何在維持生活品質的同時，有效運用資產，避免留下過多未使用的財富。此案例也反映，退休規劃不僅是資產累積，更包含消費觀念與生活方式的調整。對部分人而言，「錢太多」或許不再是優勢，而是另一種難以解決的現實難題。

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