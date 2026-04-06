6旬夫妻退休帶340萬搬到鄉下「省錢養老」 僅2年超後悔曝殘酷現實

日媒以真實案例揭示，移居鄉下雖具有生活成本較低，但僅以「省錢」為出發點，可能忽略關鍵風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人選擇退休後移居鄉下，希望降低住房成本，享受更舒適的生活方式。然而，日本一對退休夫妻原本懷抱「搬到鄉下就能享受安靜與低生活成本」的夢想，然而，交通不便、醫療缺口、人際孤立，原本以為的「自由老後」竟成孤寂牢籠，僅移居2年好後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的由美子（化名）與67歲的丈夫正明（化名）在都市生活多年後，決定搬到鄉下，期望享受自然環境、寬敞庭院與四季變化帶來的生活豐富感。他們的退休金約為1800萬日圓（約新台幣344萬元），選擇賣掉了東京的公寓，在鄉下買了一棟中古獨棟住宅，由美子回憶道「早晨被鳥鳴聲叫醒，一開始真的很舒服，我以為我不用再背負房貸了，生活開支也會減少」。

請繼續往下閱讀...

然而，搬遷後的生活挑戰也逐漸浮現。夫妻倆發現，超市、醫院及政府機關都需開車前往，隨著年齡增長，交通成為負擔，由美子坦言「沒有車什麼都做不了，而且開車越來越不安心」，她對自己的駕駛技術缺乏信心，日常購物幾乎都要依賴丈夫。

醫療方面亦令人擔憂。雖然有小型診所，但若需專業檢查或治療，必須開車一小時以上前往都市大醫院。由美子表示「一旦出了問題，無法立即就醫，真的很可怕。」

此外，人際關係的挑戰也不容忽視。當地社區聯繫緊密，鄰里互動頻繁，但與都市生活中熟悉的朋友相比，夫妻倆感受到隔閡，由美子表示「沒有能夠隨意傾訴的人，這種感覺慢慢累積，我原本想過平靜的生活，但有時卻覺得很」。

搬遷2年後，夫妻倆開始後悔並質疑未來生活，表示「我們真的能在這裡一直生活下去嗎？」正明也坦言「一開始以為是理想生活，結果不安感反而更大。」

專家指出，移居鄉下是重大生活決策，不僅需考慮房屋費用與環境，更應納入醫療、交通與人際關係等多重因素。「光有自然環境不足以支撐生活」，專家提醒，理想老後生活需要全面評估，才能避免陷入「自由老後幻象」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法