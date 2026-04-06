地緣衝突牽動台股震盪，清明後開盤上演季線保衛戰 。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕清明後上演季線保衛戰！上週四受川普演講，台股由紅翻黑，終場下跌602.39點，收在3萬2572.43點，不僅再度跌破3萬3千點大關，接下來更面臨3萬2328.73點的季線保衛戰；不少投資人大嘆「清明節連假每天消息都在變」，面對週二台股開盤，法人建議回測季線時反而是進場時點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場全皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，只要今年第四季油價回落到75美元之下，而非維持在110美元的極端高價，這波油價上漲將使未來12個月全球整體通膨率上升0.8%，影響GDP約0.4%。

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她認為，從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股若回測季線位置，反而可視為良好的分批進場布局時點，畢竟台灣科技產業的能見度佳，預期戰事干擾消除、止跌回穩後，仍為台股多方投資主軸。

野村投信則說，短線漲幅擴大不排除震盪整理，但在AI資本支出未見鬆動前，台股中期多頭格局仍可望延續，市場策略逐漸回歸「選股不選市」；同時，結構性成長主題仍是資金關注焦點，低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對 SpaceX潛在上市題材的想像，長線成長趨勢明確，投資人可逢低布局。

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