油價狂飆恐推升通膨 投顧看三大觀察重點

油價狂飆恐推升通膨，元大投顧看三大觀察重點。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然石油輸出國組織宣布5月每日增產20.6萬桶原油，不過，由於增產增幅不大，恐難使得油價下滑！日前布蘭特原油現貨每桶狂飆至141美元，創下2008年來新高，更值得注意的是，現貨與期貨逆價差每桶高達32美元！元大投顧董事長胡睿涵指出，此訊息代表市場對「當下」的需求遠大於未來，通常是庫存極低且供應預期很不穩定的訊號，投資人須多觀察後續狀況。

她解釋，布蘭特原油現貨價（Dated Brent）4月2日飆漲至141.36美元，創2008年金融危機來最高紀錄，意味著「10至30天內」交付實體油的需求面極度緊繃，至於6月的原油期貨價格來到109.03美元，反映市場對「未來數月」的油品供應可能會緩解或需求受抑制。

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面對原油價格狂飆的影響，胡睿涵則提出三大觀察重點，第一，若戰爭時間拖長到5月，油價恐衝上每桶150-180美元，屆時即使荷姆茲海峽重新開啟，全世界通膨壓力恐回燒到年底，因為中東地區太多國家油、氣設施被炸毀，想要修復短則一年、長則三年。

第二，繼日前G7國共同釋出四億桶戰備儲油後，接下來需關注沙烏地阿拉伯等國是否願意持續增產，順便填補供應缺口；第三，注意油價是否高到讓航空、運輸及製造業等減產，一旦全球因油價大漲、萬物齊漲，導致各國需求崩跌、全球經濟下滑，油價就會迅速回落，令人更憂心的是，是否會出現通膨使Fed被迫維持高利率，而信用市場壓力大（私募信貸市場），又讓股市修正壓力再來一波？這將是最糟糕的情況，投資人須將整體金融情勢看清楚。

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