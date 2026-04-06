元大台灣50正2分割後門檻大降，交易量暴增成市場新寵。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕ETF股王元大台灣50正2（00631L）順利分割，恢復交易後每股不到20元，成為最便宜的台股正2ETF，上週短短４個交易日、成交金額突破百億元，交易金額在全體ETF排名第四；法人認為，00631L進場門檻降低後，投資人更容易分批進出、彈性調整部位，降低單筆投入的風險，預期再掀起全新的交易熱潮。

ETF成交金額越來越大，上週排行榜由元大台灣50（0050）近500億元拔得頭籌，主動統一台股增長（00981A）接近250億元、元大高股息（0056）166億元拿下前三，完成分割恢復交易的元大台灣50正2衝上第四，單週成交金額161億元。

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法人分析，00631L為追蹤台灣50指數單日報酬正向2倍，潛在上漲空間比0050更大。統計00631L成立以來至今年3月底為止，報酬率高達2016%，同期間0050僅540%；換句話說，若2014年成立時買入50萬的00631L累積至今已超過千萬，而0050則要投入近4倍本金才有差不多的成果，投資效率明顯差異頗大，不過，投資人也得忍受較高的波動風險，以定期定額方式長期投資則為王道。

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