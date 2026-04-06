先付30％訂金卡位 ! 傳微軟、Google鎖韓廠記憶體產能 一出手就包3年

DRAM轉變為AI時代不可或缺的戰略資源，其採購邏輯從「買便宜」正式進入「搶得到」的時代。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，微軟與Google正與南韓記憶體晶片大廠SK海力士洽談為期3年的DRAM長期供應協議，甚至不惜引入底價保障與高達10%至30%的預付定金機制，顯示記憶體晶片已從過去的周期性商品，轉變為AI時代的戰略資源。

據報導，在DDR4價格一年暴漲近10倍的背景下，全球科技巨頭正提前卡位供應，試圖確保未來資料中心擴張所需的關鍵資源不會斷鏈。

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這波由人工智慧基礎設施投資驅動的需求浪潮，正在徹底改寫記憶體產業的採購邏輯。根據南韓業界消息，SK海力士與微軟針對DDR5的長期供應合約已進入最後談判階段，合約規模達數十兆韓元，期限為3年。

其核心條款除了設定價格下限，避免未來價格下跌風險外，更要求買方提前支付一部分貨款作為定金，等於直接替供應商鎖定收入並分擔資本支出壓力。同時，SK海力士也正與Google洽談涵蓋高頻寬記憶體（HBM）與伺服器DRAM的長約合作。

市場認為，這種結構在記憶體產業幾乎前所未見。由於DRAM價格長期高度波動，過去大型科技公司多採取短期採購策略，極少簽訂年度以上的固定價格合約，更遑論預付定金。然而在當前供應緊張的環境下，市場邏輯已從「價格最佳化」轉為「物量優先」，只要能確保拿到貨，企業願意承擔更高的價格與資金成本。

分析師指出，記憶體行業供需失衡是這一切的核心，因為DRAM價格已連續11個月上漲，DDR4合約價從去年約1.35美元飆升至13美元，漲幅接近10倍。現今，AI伺服器所需的通用DRAM與HBM同時供不應求，使得資料中心建設面臨實際瓶頸。

南韓業內高層直言，現在的問題已經不是價格太高，而是「根本拿不到貨」。

在這樣的環境下，長期供應協議（LTA）開始成為主流工具，透過提前鎖定供應量與價格，並搭配預付定金機制，買方可以確保未來供給，賣方則獲得穩定現金流與投資保障。

據悉，目前這種模式正在迅速擴散，不僅微軟與Google，市場也傳出三星電子正參與類似談判，而美光已率先完成相關合約簽署，顯示整個產業正在集體轉向。

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