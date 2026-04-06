川普下地獄狂語 國會議員看不下去批：幼稚、像瘋子胡言亂語

美國總統川普。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週日對伊朗發表充滿髒話的攻擊，引發了國會議員批評，指「像個瘋子一樣胡言亂語」、「令人尷尬且幼稚」。

法新社報導，川普星期天（5日）在社交平台發文寫道：「打開該死的海峽，你們這些瘋子，否則你們就等着下地獄吧——等著瞧！」

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港媒報導，對於川普激烈言辭，招致了大量批評，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在X上說：「美國，復活節快樂。當你們前往教堂與親朋好友歡聚慶祝時，美國總統卻在社交媒體上像個瘋子一樣胡言亂語。」

「他威脅要犯下戰爭罪行，並疏遠盟友。 這就是他，但這並非我們。我們的國家值得更好的。」

維珍尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指出，這並非川普首次使用如此激烈的言辭。他在NBC的《會見媒體》節目中說：「把他們炸回石器時代，詛咒他們。」

「這一切都令人尷尬且幼稚，這些人試圖裝出一副趾高氣揚、強硬的樣子，而我們在這場戰爭中看到的，卻是本屆政府缺乏計劃，缺乏清晰的邏輯。」

批評之聲不僅限於川普的民主黨對手，曾是川普堅定支援者的格林（Marjorie Taylor Greene）反對美國的海外干預。 她在X上發文稱：「他政府裡所有自稱基督徒的人都應該跪下來向上帝懺悔，停止崇拜總統，並阻止川普的瘋狂行徑。」

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