自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普下地獄狂語 國會議員看不下去批：幼稚、像瘋子胡言亂語

2026/04/06 10:25

美國總統川普。（路透檔案照）美國總統川普。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週日對伊朗發表充滿髒話的攻擊，引發了國會議員批評，指「像個瘋子一樣胡言亂語」、「令人尷尬且幼稚」。

法新社報導，川普星期天（5日）在社交平台發文寫道：「打開該死的海峽，你們這些瘋子，否則你們就等着下地獄吧——等著瞧！」

港媒報導，對於川普激烈言辭，招致了大量批評，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在X上說：「美國，復活節快樂。當你們前往教堂與親朋好友歡聚慶祝時，美國總統卻在社交媒體上像個瘋子一樣胡言亂語。」

「他威脅要犯下戰爭罪行，並疏遠盟友。 這就是他，但這並非我們。我們的國家值得更好的。」

維珍尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指出，這並非川普首次使用如此激烈的言辭。他在NBC的《會見媒體》節目中說：「把他們炸回石器時代，詛咒他們。」

「這一切都令人尷尬且幼稚，這些人試圖裝出一副趾高氣揚、強硬的樣子，而我們在這場戰爭中看到的，卻是本屆政府缺乏計劃，缺乏清晰的邏輯。」

批評之聲不僅限於川普的民主黨對手，曾是川普堅定支援者的格林（Marjorie Taylor Greene）反對美國的海外干預。 她在X上發文稱：「他政府裡所有自稱基督徒的人都應該跪下來向上帝懺悔，停止崇拜總統，並阻止川普的瘋狂行徑。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財