南韓史上最大遺產稅案將落幕 三星家族本月將繳清尾款

三星家族成員，圖為三星少主李在鎔（右）、李富真（中）及李敘顯（左）。（路透

〔財經頻道／綜合報導〕《The Korea Times》報導，已故三星集團會長李健熙的家族，預計將於本月繳清總額達12兆韓圜（約新台幣2539億元）的遺產稅，該筆金額為南韓史上規模最大的遺產稅案件之一。

隨著最後一筆款項完成，外界對現任會長李在鎔掌控三星集團的疑慮，可望進一步消除。

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李健熙於2020年過世後，其遺產繼承人，包括遺孀洪羅喜，以及子女李在鎔、李富真與李敘顯自2021年起分6期繳納遺產稅，本月將完成最後一期付款，正式結束整個繳納流程。

李健熙遺產總值約26兆韓圜（約新台幣5501.1億元），涵蓋大量三星旗下企業股份、不動產，以及私人藝術收藏。其中洪羅喜負擔最大比例，約3.1兆韓圜（約新台幣655.9億元），其3名子女則分別承擔約2.9兆韓圜、2.6兆韓圜與2.4兆韓圜（約新台幣613.5億元、550.1億元、507.8億元）。

為籌措資金繳納龐大遺產稅，三星家族成員採取不同策略。洪羅喜與2位女兒持續出售三星電子、三星SDS與三星物產等核心企業持股；今年稍早，洪羅喜更透過信託安排出售1500萬股三星電子股票，並表示此舉是為償還稅款。

相較之下，李在鎔選擇不出售主要持股，而是透過股息收入與個人借貸來籌資，此舉被視為維持其對三星集團（以三星物產為核心）的控制力。

同時，李在鎔的持股比例穩步提升。他在三星電子的持股已由繼承前的0.7%增加至1.67%；在三星物產的持股由17.48%升至22.01%；在三星人壽的持股也從0.06%大幅提升至10.44%。

據估計，自李健熙過世以來，三星家族成員從旗下企業取得的股息約達4兆韓圜（約新台幣846.3億元）；若加計過世前累積金額，總額已超過6兆韓圜（約新台幣1269.5億元）。

而隨著遺產稅問題塵埃落定，三星這個家族主導的企業集團，預料將加快在半導體、人工智慧及生技醫藥等領域的投資布局，同時在管理不確定性降低後，進一步推動企業重整與轉型。

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