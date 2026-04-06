川普1句狂言！金價瀉不停 專家坦言給「新目標價」

川普1句狂言！金價瀉不停，回測每盎司4600美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普警告，若伊朗不開放荷姆茲海峽，將讓其「遭遇地獄般的打擊」，受此衝擊，金價瀉不停，週一亞洲盤每盎司一度測4601美元，跌1.6%，不過，專家表示，黃金牛市尚未結束，預估金價在4000至4100美元有強力支撐，但下調目標價，並認為年底前金價仍有5成機會達5500美元。

繼前1個交易日，金價下跌1.7%，受川普在週末的社交媒體帖子中加大威脅，稱將摧毀伊朗的發電廠，而德黑蘭幾乎沒有表現出接受美國結束中東戰爭要求的跡象，金價週一早盤持續下瀉，一度測4601美元，跌75美元或1.6%。

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展望黃金後市，道富投資管理發表最新黃金監測報告，維持年底有50%機率，金價達每盎司4750-5500美元的基本情景預測，並認為黃金牛市尚處於週期中段。

該行將金價達每盎司5500-6250美元牛市情景的概率由35%下調至30%，但預期4000-4100美元將構成市場強力支撐，且金價有望於2027年前重新測試歷史高位。

另Lombard Odier策略師Homin Lee表示：「對投資者而言，預測形勢仍然相當困難。投資者的關注點將集中在波斯灣兩岸的軍事行動，以及在這些襲擊持續的情況下，荷姆茲海峽的船隻通行是否能夠改善。」

這場戰爭的影響迅速令經濟前景蒙上陰影，因為它可能抑制經濟增長，並推高本已居高不下的通膨，從而擾動市場對聯準會今年晚些時候是否會恢復降息的押注。

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