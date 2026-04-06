可跑30萬公里！專家點名4款2026年「可靠耐操」SUV

專家點名4款2026年「可靠耐操」SUV，圖為CR-V。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1輛可靠的SUV不僅能讓你安心，還能幫你省錢，專家表示，豐田Highlander、本田CR-V等4款SUV，只要保養得當，可輕鬆跑超過20萬英里（約32.19萬公里），是2026年最可靠的SUV。

《Gobankingrates》報導，專家表示，對許多購車者而言，可靠性與維修費用同等重要，因為它會影響長期用車成本，畢竟維修費用太高，很快就會耗盡你的儲蓄，而以下4款2026年式是專家認可，值得信賴的SUV。

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豐田（Toyota） Highlander

豐田是一個值得信賴的品牌，以其經久耐用而聞名。位於佛羅裡達州好萊塢的德國汽車商店老闆蓋爾凡德（Alan Gelfand）表示，Highlander是他的首選，他表示，Highlander一流的安全配置，包括盲點監控、後方交叉路口警示、帶行人偵測功能的預碰撞安全系統等等，都非常吸引人，也賦予了這款SUV極高的信譽度。

他說，「Highlander獲得了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）五星級安全評級，如果保養得當，行駛里程可以超過20萬英里」，根據RepairPal的數據，平均年度保養費用為489美元（約新台幣1.56萬）。

本田（Honda）CR-V

本田CR-V上榜並不令人意外。汽車保險網站 AutoInsurance.org汽車行業專家穆森（Melanie Musson）表示，CR-V 是「市場上最耐用的SUV 之一，其可靠性比同級別競爭的 SUV長50% 以上」。

CR-V之所以被認為是１款可靠的小型SUV，是因為本田擁有強大的工程技術、高效的引擎和經過充分測試的零件。 「只要做好基本的保養，CR-V行駛20萬英里以上完全沒問題，」蓋爾凡德說。

根據RepairPal 的數據，年度維護費用較低，平均為 407 美元。

雪佛蘭（Chevrolet） Tahoe

如果你想要寬敞的空間、強勁的引擎和卓越的性能，那麼雪佛蘭Tahoe值得考慮。

經銷商專家坎桑巴克指出，Tahoe 提供多項高科技安全功能，包括 360 度攝影機、自動緊急煞車、車道維持輔助、盲點監測等。這款車在舒適性和安全性方面都達到了極致，帶給你豪華的駕駛體驗，雖然Tahoe 的性價比很高，但與其他 SUV 相比價格略高，根據RepairPal 的數據，其平均年度保養費用約為744 美元（約新台幣2.38萬）。

速霸陸（Subaru） Outback

Outback是1款堅固耐用的SUV，專為應對惡劣天氣而設計，擁有寬敞的載貨空間和安全系統，例如盲點監控和自動預碰撞煞車。蓋爾凡德說，其簡潔的設計和Subaru標誌性的對稱性全時四輪驅動系統也造就了這款車的耐用性，如果車主保養得當，行駛里程可達20萬至30萬英里（約48.28萬公里）。根據RepairPal 的數據，Outback的年度保養費用平均為607美元（約新台幣1.94萬）。

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