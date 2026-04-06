美國在伊朗戰爭進退兩難 全球經濟面臨重組

石油太便宜也會出事？外媒揭伊朗戰爭背後的真正問題。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期川普對伊朗頻繁祭出「最後通牒」，戰術時限一再更動，不禁令市場懷疑，川普對伊朗的最後期限屢次跳票，此類威脅的可信度是否正逐漸稀釋，反而凸顯華府在軍事與外交上的進退兩難。外媒指出，倘若在這場伊朗戰爭的最終，美國及其盟友「失敗」收場，這個看似負面的結果，反而可能是全球經濟最好的出路。

據報導，因為柴油和液化天然氣等關鍵燃料的人均供應量下降，全球能源系統面臨壓力，而石油價格處於兩難的境地：對生產者來說太低，對消費者來說又太高，造成系統性不穩定，被迫轉向本地化經濟和降低能源消耗可能是不可避免的，但從長遠來看卻是有益的。

請繼續往下閱讀...

目前的能源市場陷入一個難解的矛盾：油價對生產國而言過低，無法支撐投資與財政；對消費國而言卻又過高，壓抑需求與經濟活動。這種「兩邊都無法承受」的價格區間，使全球經濟處於一種不穩定的狀態。

因此，在這樣的背景下，戰爭其實是一場對能源分配的爭奪，誰能取得資源、以什麼價格取得。即使在衝突爆發之前，柴油與航空燃油就已出現供應緊張，但從物理與資源限制的角度來看，未來更可能出現的結果，是各國逐漸依賴本地或鄰近能源，並被迫重組經濟結構，以更節省燃料的方式運作。

這意味著全球化模式將出現逆轉。長距離運輸將減少，跨洲供應鏈將縮短，經濟活動更傾向區域化發展，雖然這樣的轉變在短期內伴隨痛苦，但長期來看，有限的能源資源反而能被更有效率地使用。

從更根本的角度來看，經濟體系本質上是一種「耗散結構」，需要持續消耗能源才能維持運作，就像人體需要食物一樣。當化石燃料變得難以取得或成本上升，經濟就必須收縮或轉型。當前世界人口與資源之間的壓力，也讓這個問題更加尖銳。

石油作為最核心的能源，其供應一旦受限，經濟衝擊將極為劇烈。問題在於，生產端與消費端對價格的需求已出現結構性錯位。以中東與俄羅斯為例，這些國家需要更高油價來維持財政與社會穩定，但全球需求卻無法支撐這樣的價格水準。

類似的問題也出現在液化天然氣市場。未來幾年供應可能大幅增加，壓低價格，對消費者是利多，但對生產國而言卻意味著利潤壓縮甚至無法回本，這種結構性失衡，即使沒有戰爭，也難以持續。

然而，戰爭帶來的另一個現實是能源供應中斷。一旦全球石油與天然氣供應減少，即使只有10%，全球GDP也可能同步下滑，甚至出現更劇烈的衝擊。同時，基礎設施的破壞與供應鏈斷裂，將進一步放大經濟壓力，重建可能需要數年時間。

美國在中東的戰略布局，本質上也是圍繞能源安全展開。透過軍事基地與盟友關係維持對能源通道的影響力，是其全球霸權的重要支柱。然而，一旦這種控制力受到挑戰，例如關鍵軍事設施遭破壞，其戰略優勢也可能被削弱。

更深層的風險在於美元體系。美國之所以能長期維持貿易逆差並支撐高債務，部分來自美元在全球能源與貿易中的主導地位。一旦這種地位動搖，其經濟優勢也將隨之削弱。

最終，全球經濟面臨的不是單一戰爭的輸贏，而是一個能源受限的現實。在這種情況下，縮短供應鏈、降低能源消耗、重新配置產業結構，將成為不可避免的趨勢。政府規模可能縮小，跨國旅遊減少，遠距工作增加，甚至人口結構也會逐步調整。

從這個角度來看，如果戰爭迫使世界加速面對這些結構性問題，那麼所謂的「失敗」，反而可能成為一種重整與重啟的契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法