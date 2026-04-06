高收入的殘酷陷阱 ! 58歲上班族因「1疏忽」 看到存款餘額徹底崩潰了

年收800萬日幣，存款卻見底？日媒揭中年上班族最殘酷的現實。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為，只要收入夠高，人生自然會越過越輕鬆，但現實往往相反，當支出在不知不覺中持續堆疊，再穩定的薪水也可能被「慢慢吃掉」。日媒以一則真實案例揭示了一個常被忽略的現實，當收入達到一定水準，並不代表生活真的有餘裕，真正決定財務狀況的，往往不是賺得不夠，而是錢其實從來沒有留下來。

據報導，一名年收入約800萬日圓（約新台幣160萬元）的58歲上班族，長年在東京企業任職，職涯穩定，甚至已晉升管理職。家庭成員包括妻子與兩名就讀大學的子女，房貸也即將還清。從外人角度看來，他的人生幾乎符合所有「成功且穩定」的標準，但在看到存款餘額的那一刻卻徹底崩潰了。

請繼續往下閱讀...

這名男性（化名雅彥）自認生活相當節制，幾乎不在外應酬，每月零用錢也控制在3萬日圓（約新台幣6000元），沒有奢侈消費的習慣。然而，與這種「節儉印象」形成強烈對比的是，他其實從未真正掌握家中的財務全貌，日常收支與儲蓄管理，大多交由妻子負責，他也習慣相信一切運作正常。

問題真正浮現，是在討論子女升學費用時，女兒準備攻讀研究所，兒子則進入私立大學，短時間內需要一筆可觀資金。雅彥原本認為，過去多年應該已累積足夠存款，加上未來的退休金，應能從容應對。

但當他看到實際存款數字時，才發現與想像有巨大落差，甚至遠低於預期，讓他瞬間陷入空白與錯愕。進一步檢視後才發現，問題並非單一重大支出，而是長年累積的「合理開銷」。

據報導，包括房貸、學費、補習與才藝費用、保險支出、車輛維護以及日常生活開銷，每一項都看似必要，也都難以削減，但當這些支出長期疊加，最終侵蝕了大部分收入。更關鍵的是，教育支出的高峰比他原先預期來得更長。原以為孩子進入大學後壓力會減輕，實際上卻仍持續增加，甚至延伸至研究所階段，讓家庭財務始終處於高負荷狀態。

根據日本國稅廳統計，50多歲男性平均年薪約735萬日圓（約新台幣147萬元），乍看之下已屬穩定甚至優渥。但同一階段往往也是人生支出壓力最高的時期，教育費、房貸、保險與日常開銷同時疊加，使得「看起來過得不錯」，與「實際上存得下錢」之間，出現明顯落差。

據報導，這是雅彥第一次真正意識到，自己的收入並非在「累積」，而是在長期的支出結構中被不斷消耗。而這件事也促使這對夫婦第一次認真審視了他們的家庭財務狀況，並專注於減少固定開支、審查保險單，並制定未來的支出計劃。這需要時間，但他們逐漸開始了解自己的財務狀況。

雅彥稱，他開始重新思考自己的角色，並改變心態，不會因為收入水平如何，就意味著一切都好，除非我參與到金錢的使用和管理中，家庭財務狀況呈現「透明」，否則這一切都毫無意義。目前，這對夫妻沒有改變零用錢的金額，但會確保彼此分享家庭整體財務狀況的資訊。雅彥指出，這樣讓我不再需要擔心「我不知道什麼」，這意義重大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法