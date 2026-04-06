亞洲陷塑膠袋之亂！韓國多地「垃圾袋荒」延燒，垃圾袋成促銷爆品。（中央社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢持續緊張，不僅國內陷塑膠袋之亂，韓國也陷入風暴中，韓國民眾擔憂製造塑料產品的關鍵原料供應不足，一些民眾大量購買垃圾袋，多地出現「垃圾袋荒」，而商家也看準商機，將垃圾袋作為贈品與泡麵、零食等一起出售，銷量激增。

中東戰事推高石化原料成本，連帶擾動塑膠與包裝供應，不僅台灣陷塑膠袋之亂，韓國、日本、印度等國家也淪陷。

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韓媒報導，韓國實行垃圾處理計量收費，民眾需購買專用垃圾袋，民眾擔憂垃圾袋供應不足，開始大量採購，多地超市限購，甚至斷貨。

據韓國媒體週日（5 日）報導，隨著垃圾袋變身「緊俏商品」，一些商家開始將垃圾袋作為贈品促銷。民眾在社交媒體分享的照片顯示，超市裡有5連包泡麵上附贈垃圾袋，還有洋芋片外包裝上貼著垃圾袋。網友感嘆，這種另類促銷手段是頭一次見到。

在垃圾袋緊缺背景下，韓國還出現「垃圾袋盜賊」，據當地媒體報導，1名女子被拍到在首爾一處居民區的垃圾處理場偷垃圾袋。監控畫面顯示，這名女子將別人丟棄的裝滿垃圾的袋子打開，把垃圾倒出，帶走了空垃圾袋。

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