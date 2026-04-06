又1艘油輪通過荷姆茲海峽了！裝載100萬桶伊拉克原油 4月中在馬來西亞卸貨

1艘裝載100萬桶伊拉克原油油輪通過荷姆茲海峽，預計4月中在馬來西亞卸貨。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕裝載100萬桶伊拉克原油油輪通過荷姆茲海峽了！路透報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）和Kpler的數據顯示，1艘裝載伊拉克原油的油輪通過荷姆茲海峽，靠近伊朗海岸。前1天，伊朗表示伊拉克不受任何限制，可以自由通過這條重要的海上航線。

根據Kpler數據顯示，「海洋雷霆號」於3月2日裝載了約100萬桶巴士拉重質原油，預計4月中旬在馬來西亞邊佳蘭卸貨。

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數據顯示，這艘油輪是由馬來西亞國家能源公司 Petronas （IPO-PETO.KL）旗下的 Petco 租用的。根據路透社報道，兩名知情人士透露，這艘與馬來西亞有關聯的船隻是伊朗批准通過荷姆茲海峽的7艘船隻之一。這兩名人士拒絕透露姓名，因為他們沒有被授權就此事公開置評。

馬來西亞外交部和馬來西亞國家石油公司在辦公時間以外沒有回應置評要求。

馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣上個月表示，在與伊朗官員舉行會談後，伊朗將允許馬來西亞船隻通過海峽。

該國外交部長後來表示，有7艘船與馬來西亞公司有關，其中包括馬來西亞國家石油公司（Petronas）和Vantris Energy ，以及其他（MISC.KL） 根據國家通訊社報道，這些船隻正在等待通過水道的許可。

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