4大產油國無力增產！OPEC+同意5月僅日增20.6萬桶原油

初次上稿04-05 23:50

更新時間04-06 06:36

OPEC+同意5月每日增產原油20.6萬桶。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕石油輸出國組織及其他產油國盟邦（OPEC+）5日同意5月每日增產20.6萬桶原油，由於伊朗戰爭使關鍵成員國無法提高產量，因此增幅不大，也僅具象徵意義。

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路透報導，這場戰爭已使全球最重要的原油運輸航道荷姆茲海峽封閉，並使OPEC+成員國沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克降低出口，這4個國家是該組織在衝突爆發前，有能力大幅增產原油的國家。

原油價格已飆漲至接近每桶120美元的4年新高，導致運輸燃料價格暴漲，衝擊全球消費者與企業，引發各國政府採取行動，以節約供應。

消息人士說，OPEC+每日增產20.6萬桶，不到荷姆茲海峽封閉、供應遭干擾前的2%。不過這顯示，一旦重新開放該海峽，OPEC+已做好增產準備。

顧問公司Energy Aspects說，只要荷姆茲海峽的干擾持續，此次增產的意義並不大。前OPEC官員、現為Rystad Energy地緣政治分析主管萊昂（Jorge Leon）說，「事實上，這僅對市場增加非常少量的原油。當荷姆茲海峽封閉，OPEC+增產變得無關緊要」。

報導說，OPEC+ 8個成員國在5日舉行的線上會議，同意提高5月供油額度。除了波灣成員國外，俄羅斯也無法增產，因為西方的制裁以及其基礎設施遭到烏克蘭破壞。多個波灣國家官員表示，即使戰爭停止，荷姆茲海峽立即開放，也需要數月時間，才能恢復正常運作。

根據統計，荷姆茲海峽的封閉，已使每日石油供應減少1200萬至1500萬桶，相當於全球供應量的15%。摩根大通預估，如果荷姆茲海峽封閉持續至5月中旬，油價恐漲破每桶150美元，創史上新高。

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