多少船通過荷姆茲？3月數據大曝光

初次上稿04-05 22:01

更新時間04-06 06:39

根據MarineTraffic和Kpler的數據，3月共有220艘船通過荷姆茲海峽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美以在2月28日對伊朗發動攻擊以來，荷姆茲海峽幾近癱瘓，伊朗近期有限放行，宣稱只讓友好國家通行。最新統計顯示，根據MarineTraffic和Kpler的數據，3月共有220艘船舶通過荷姆茲海峽。

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土耳其通訊社《Anadolu Ajansı》報導，根據 MarineTraffic 和 Kpler 週五（3日）公佈的數據，3 月共有 220 艘船通過伊朗控制的荷姆茲海峽。其中液體油輪（liquid tankers）佔所有通行船隻的一半以上。

MarineTraffic 表示，111 次過境航行（佔當月總數的 51%）是液體油輪，其次是 82 次乾散貨船（佔 37%）和 27 次液化石油氣運輸船（佔 12%，LPG ）。數據顯示，當月沒有液化天然氣運輸船過境紀錄。

報導說，通過這條戰略水道的交通仍然嚴重偏向從西向東駛出波斯灣，總計有 149 次過境，佔每月流量的 68%。從東向西進入波灣的船隻數量為 71 艘，佔總船隻數量的 32%，這表明通過世界上最重要海上咽喉要道之一的交通流量不均衡。

報導說，德黑蘭一直有效控制荷姆茲海峽，這條海峽是亞洲國家能源供應的重要水道，伊朗稱其為「友好國家」的船隻可以通行。最近的報告顯示，該海峽流量已開始逐步恢復，但運輸量仍遠低於戰前水準。

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