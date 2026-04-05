沙烏地曝光新海運路線 台灣1友好國家入榜了

沙烏地阿拉伯推出新的海運服務，將其港口與 17 個區域和國際目的地連接起來，索馬利蘭的柏培拉港入榜。圖為柏培拉港風貌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕沙烏地阿拉伯港務局（Mawani）推出新的海運服務，將其港口與 17 個區域和國際目的地連接起來，其中包括台灣友好國家-索馬利蘭的柏培拉港（Berbera），此舉旨在加強其在亞洲、中東和非洲的貿易路線。

《Horn Diplomat》報導，沙烏地阿拉伯「2030願景」計畫希望將自身定位為全球物流中心，其中一部分是沙烏地阿拉伯的港口與亞洲及其他地區的主要樞紐連接起來。

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沙烏地阿拉伯港務局表示，根據規畫的新航線將沙烏地阿拉伯港口連接到17個地區和國際目的地，包括中國的青島、上海、寧波、南沙和蛇口、新加坡、埃及的蘇赫納（Sokhna）、約旦的亞喀巴（Aqaba）、印度的那瓦舍瓦和蒙德拉（Nhava Sheva 及 Mundra）、吉布地、索馬利蘭的柏培拉、卡達哈瑪德港（Hamad）、伊拉克的烏姆蓋斯爾港（Umm Qasr）、巴林的哈利法港（Khalifa）、科威特的舒瓦克港及舒艾拜港（Shuwaikh 及Shuaiba）。

該機構表示，這些路線旨在改善貨物運輸，並緩解供應鏈壓力，為進出口商提供更多選擇，同時加強與全球主要貿易走廊的聯繫。

報導指，索馬利蘭的柏培拉入選，凸顯了其作為非洲之角物流門戶日益重要的作用，連接著區域市場與波斯灣地區和亞洲。

柏培拉港口位於亞丁灣沿岸，靠近曼德海峽，曼德海峽是世界上最繁忙的航道之一，該港口在國際貿易中佔據戰略地位。近年來，在基礎設施不斷升級和擴建項目的推動下，柏培拉港吸引越來越多航運和物流公司的興趣。

分析師表示，與沙烏地阿拉伯相關的新服務可能會增加通過柏培拉港的貨物運輸量，縮短運輸時間，並加深索馬利蘭與波灣經濟體之間的貿易聯繫。隨著對柏培拉港口和自由港​​區的投資不斷增加，柏培拉港和自由港區作為服務於該地區內陸國家的替代貿易走廊的作用日益增強，這一發展也隨之而來。

沙烏地阿拉伯港務局說，這些服務由國際航運公司經營，預計將提高沙烏地阿拉伯港口的效率和競爭力。

對索馬利蘭而言，此舉凸顯柏培拉在區域和全球貿易網絡中日益提升的地位。

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