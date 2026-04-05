伊朗放行此「兄弟之邦」通行荷姆茲 每日有望釋300萬桶原油

伊朗豁免伊拉克所有荷姆茲海峽的航運管制。（路透示意圖）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博4日報導，伊朗軍方宣佈，主要石油生產國伊拉克將豁免於荷姆茲海峽的航運管制。此舉有望每日釋出多達300萬桶原油，對全球原油供應產生重大影響。

伊朗軍方發言人發布阿拉伯語影片聲明說，「兄弟之邦伊拉克將豁免於我們在荷姆茲海峽實施的所有管制」。該宣佈可能釋出每日多達300萬桶的伊拉克原油貨物。伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第2大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯。

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一名伊拉克官員警告，該豁免的成效取決於船運公司是否願意冒險進入該海峽裝載貨物。目前不清楚該豁免是否適用於所有伊拉克原油，或者僅限於伊拉克油輪，以及如何實施。

報導說，近日通過荷姆茲海峽的船隻已略有增加。一些亞洲國家也為航行安全，與伊朗協商雙邊協議，一艘法國貨輪近日穿越該海峽，成為西歐首艘，一艘日本液化天然氣（LNG）油輪也成功通行。

但即使如此，通行量仍遠低於戰前水準，當時全球5分之一的原油與天然氣運輸通過該海峽。

在戰爭初期，由於荷姆茲海峽遭封鎖，儲油槽空間用盡急速縮減，伊拉克與其他波灣產油國被迫減產。減產加上海外輸出僅依賴從土耳其到地中海港口傑伊漢（Ceyhan）的輸油管系統，伊拉克上月石油出口較2月暴跌97%至每日9.9萬桶。

伊朗鬆綁荷姆茲海峽的限制，至少為伊拉克開啟恢復部份海上運輸的機會，雖然其他障礙依舊，包括伊拉克的油田何時能增產，以及增產多少仍不明朗。

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