用公款買重機耍帥「講不聽」 60歲黑手阿北破產淪下流老人

日本1家小型汽車維修廠老闆公款私用，還踩法律紅線，最終破產倒閉。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，日本1家小型企業因經營不善及踩法律紅線，最終倒閉的慘痛案例。1名60歲日本阿北經營小型汽車維修廠，有天異想天開以公款重機耍帥，得力助手看不下去阻止未果，憤而離職。阿北失去左右手，工廠營運更低迷，只好跑去借高利貸。最慘的是因一時「貪念」非法冒領補助款，最終落得工廠倒閉，阿北財產瞬間歸零，身無分文。

日媒《Fina See》揭露1家微型企業因經營不善與法律紅線而崩潰的深刻案例。松本浩一（化名，60歲）在鄉間經營汽車維修廠，僅有5名員工，卻是深耕在地多年的老字號。妻子陽子（化名，58歲）平日在公司幫忙處理雜務，但真正掌握財務、業務的是從創業初期就一路跟隨的得力助手-佐藤健一（化名）。

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即便佐藤多次苦口婆心建議要開源節流，松本依然故我，揮霍公司經費；對改善辦公室與現場作業效率的設備投資，極度吝嗇，經營方針全憑感覺走。壓死駱駝的最後一根稻草，是松本長期以來「公私不分」的惡習。

松本將個人興趣購買的重型機車報公帳時，佐藤終於忍不住提出質疑。但松本卻不以為意的說「這種小事別計較！」看透了經營者的不負責任，心灰意冷的佐藤決定離去。失去核心支柱的維修廠，瞬間陷入混亂。

松本的老婆不得不接手所有的行政業務，但她隨即發現情況慘不忍睹，記帳已經中斷數月、請款單延遲發放，公司的現金流以前所未見的速度枯竭。為了籌錢，只好借高利貸，不包括本金，還要額外償還 400 萬日圓（約台幣80萬）。陽子收到通知時直言，「我當時腦袋一片空白。」

然而，屋漏偏逢連夜雨。就在夫妻倆焦頭腦爛之際，更嚴重的問題爆發了，那就是非法領取政府補助款，危機如排山倒海而來，松本萬萬沒想到，竟然會以這種方式結束公司，還要面臨法律問題。

最終，松本放棄工廠，選擇聲請個人破產。他們失去所有積蓄，被迫放棄房子，不得不從零開始規劃退休生活。由於松本具備汽車維修技能，他向熟人探詢工作機會，最終透過在多家兼差賺錢。

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