王牌業務跳槽IT想證明實力悲劇了 阿北慘淪清潔工好絕望

頻繁換工作不一定會升官發大財，還可能衝擊晚年生活。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕追求「職涯升級」是許多人的夢想，然而，一時的壯志雄心若缺乏周詳規劃，代價恐超乎想像。現年65歲的H先生曾是日本知名大企業王牌業務，他不甘平庸辭職跳槽IT新創公司，沒料到公司經營不善倒閉。20年後的今天，阿北守著每月僅12萬日圓（約新台幣2.4萬元）的年金，過著必須兼差當清潔工才能糊口的晚年。

日媒《The Gold Online》報導，H先生（化名）在45歲那年正值巔峰時期，他不甘平庸抱著證明實力的決心，毅然辭去大企業的穩定職位，投身一家剛起步的IT新創公司。

請繼續往下閱讀...

未料，現實比想像中嚴酷。新創公司因業績不振倒閉，H先生被迫頻繁轉職，從此一路下坡，頻繁換工作的代價，不僅薪資大幅縮水，更導致社會保險（厚生年金）的投保紀錄中斷，部分時期僅能繳納最低額度的國民年金。

「那時覺得單身一人沒什麼好怕的，生活水準也沒及時下調，等回過神來，已經沒有存下任何老後資金就踏入65歲。」H先生感嘆道。

真正讓H先生感到絕望的是近期一場與老東家同期同事的聚會，這群當年與他站在相同起跑線的戰友，如今皆已屆滿65歲正式退休。

這場餐敘酒同事們笑談著「終於自由了」，談論著退休旅行與嗜好。H先生才驚覺，那些留在原公司直到退休的同事，不僅領取優渥的退職金、繳清房貸，每月能領取的年金更高達20萬至23萬日圓（約台幣4萬至4.6萬）。反觀自己，不僅沒房也沒存款，年金領取額竟然只有同事的一半。

餐敘後，H先生走在回家的路上，背影落寞。他現在每週仍需工作4天擔任大樓清掃工，繳房租與支付生活費，悲嘆「我真的很後悔，當初為什麼要離開公司。」

日媒指出，這件「菁英的教訓」提醒大眾，在40歲後的職涯轉折點，除了考量夢想與挑戰，更需冷靜評估長期資產配置與年金保障的完整性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法