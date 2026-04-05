2原因連7年不赴中實地金檢！金管會：不代表監理出現空窗

金管會表示，基於「預算有限」及「國銀對中國曝險持續下降」，確定2026年將連續第7年不赴中國進行實地金融檢查。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，基於兩大理由包括：「預算有限」及「國銀對中國曝險持續下降」，確定2026年將連續第7年不赴中國進行實地金融檢查；金管會強調，儘管沒有編列預算，但不代表監理會出現空窗，金融監理仍可透過多元方式進行。

立法院即將展開延宕已久的今年度政府總預算案審查，外界關注金融監理機關對中國曝險與跨境監理作為。金管會主秘尚光琪表示，儘管今年未編列赴中國進行實地金融檢查的相關預算，但不影響整體監理強度，仍將透過風險導向監理機制，持續掌握金融機機構曝險情形，並適時採取必要措施，確保金融體系穩定。

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從2019年開始，金管會已經停止前往中國執行金融檢查，由於今年也沒有編列預算，等於已連續第7年無法赴中國金檢。有人擔心，這樣能夠做好跨境監理工作嗎？沒有監理官實地「面對面」監理，難道效果不會大打折扣嗎？

金管會表示，赴海外實地檢查是由檢查局負責，依目前掌握情況，今年並未編列相關預算，不過，沒有編列預算不代表監理出現空窗，尤其，金融監理仍可透過多元方式進行。

尚光琪說明，首先，監理機關會依據風險導向原則，針對金融機構在中國的業務曝險進行評估與控管；其次，也可要求在台灣的金融機構母公司，對其海外子公司加強內控與監督，並定期回報相關資料。

她指出，透過資料申報、書面審查及與銀行溝通等方式，仍可有效掌握風險狀況，「更不會因為沒有赴當地檢查，就放鬆對相關風險的監理」，監理的工具方式有很多，會視情況彈性運用；整體而言，現行監理架構具備足夠彈性，可因應不同情勢調整監理手段。

此外，目前國銀的金檢重點，已轉向新南向國家及香港，對中國地區改採「場外監理」方式，包括：運用分析其財務指標與經營風險來監控構曝險情形。

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