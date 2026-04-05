勞保紓困貸款還不出來會怎樣？影響與風險一次看懂

勞保紓困貸款是政府為協助有急迫生活需求的勞工，所推出的短期貸款措施。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕勞保紓困貸款（全稱「勞工保險被保險人紓困貸款」）是政府為協助有急迫生活需求的勞工所推出的短期貸款措施。然而，許多申請人也關心，若無法如期償還，會不會產生嚴重後果？

以勞工小明為例，他今年初因資金周轉需求申請了勞保紓困貸款，但隨著生活成本增加，他逐漸無力償還本金與利息，因此開始擔心長期欠款可能帶來的後果。

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勞保紓困貸款由勞動部勞工保險局規劃，是一項福利性貸款，主要目的是協助勞工因應短期資金需求。申請人只要同時符合以下5項條件，即可申請。

1.生活困難需要紓困（無須提供證明文件，自行評估）。

2.參加勞工保險年資滿15年（計算至申請截止日2026年1月2日止，包含中斷後再加保的累計年資）。

3.無欠繳勞工保險費及滯納金（須先繳清欠費才能申請）。

4.未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

5.未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向所屬機關請領勞工保險補償金者。

相較於一般銀行或民間貸款，勞保紓困貸款具有流程簡便、利率優惠、免保人及免擔保品等特點，由政府機構主辦，也相對安全透明，沒有隱藏費用或高額利息的疑慮，因此成為許多上班族在面臨醫療、教育或家庭支出時的重要資金來源。

不過，若像小明一樣因經濟困難無法按時還款，也不是完全沒有後果。勞保局未來在核發相關給付（如老年給付）時，將會直接從借款人應領金額中扣除尚未償還的貸款本金與利息。

除了影響未來可領取的給付金額外，欠繳勞保紓困貸款還可能對個人信用評分造成負面影響，進而影響日後向金融機構申請貸款的條件。

因此提醒勞工，雖然勞保紓困貸款屬於政策性協助措施，但仍屬於借貸行為，申請前應審慎評估自身還款能力，以避免未來財務壓力進一步擴大。

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