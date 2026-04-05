國銀對中國曝險占淨值14.7％ 仍處相對低檔

金融三業對中國曝險金額今年2月底為7812.55億元，年減13.44%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新統計，截至2026年2月底，金融三業（銀行、保險及證券期貨業）對中國曝險金額為7812.55億元，較去年同期的9025.75億元，年減13.44%；金管會說明，雖然近兩個月對中曝險有稍微回升，但整體趨勢還是「相對低檔」，曝險佔淨值比重只有14.7%，去年2月同期是18%；目前對中國的授信、投資以及資金往來，都採取審慎保守的策略。

所謂「曝險」是指授信、投資及資金拆存三大項目，曝險部位越大，相對風險就越高。

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根據統計，今年2月底我金融三業對中國曝險總金額為7812.55億元，整體呈現「年減」、「月增」趨勢；其中，若與前月相比，今年2月底曝險金額出現小幅回升，主要受匯率及股市變動影響。

在「銀行業」方面，截至2026年2月底，曝險總額為7236.75億元，較去年同期減少1081.46億元，年減13%。銀行局副局長張嘉魁表示，主要原因包括：近年中國經濟成長趨緩，加上債務與房地產風險上升，使銀行對陸授信、投資及資金往來均趨於審慎。

基於風險考量，本國銀行對中國曝險占淨值比重，金管會設有「對中國曝險法定門檻」，要求曝險金額占淨值比重不得超過100％。

根據統計，去年12月底為14.2%，已創有統計以來最低紀錄，不過，對中國曝險占比未繼續走跌，今年1月底微略升至14.3%，接著，2月底再升至14.7%。

對此，張嘉魁說明，如果是跟前一個月相比，2月確實有小幅增加，不過，整體增幅其實不大、約0.4個百分點而已，只能說是「很小幅度的波動」；目前曝險水位已經是「相對低檔」，風險仍在可控範圍內。

金管會表示，回顧過去，國銀對中國曝險占整體淨值比重最高為2014年第四季的71％，現在僅約14％多，兩邊數值相比，對中曝險已明顯且大幅降低；未來將持續關注相關風險變化，確保金融體系穩健發展。

其次，在「保險業」方面，保險局主秘劉純斌表示，今年2月底，投資金額為498億元，較去年同期587億元、減少89億元，年減約15%，資產占比同樣維持在0.13%；相較於2025年約0.16%至0.17%的水準，已呈現逐步下降趨勢。他指出，這與中國政治經濟情勢及地緣政治風險升高密切相關。

劉純斌說明，2月相較於1月，人民幣對新臺幣呈現升值，大約從4.529升到4.569，另外，中國股市方面，以上海指數來看，也從約4117點上升到約4168點，漲幅約1.1%；在匯率升值及股市上漲的情況下，會使得以市價計算的曝險金額出現增加；換言之，這次對中國曝險增加，主要還是來自匯率與股市因素。

再者，在「證券期貨投信業」方面，截至今年2月底曝險金額為77.80億元，相較於去年同期的120.54億元減少了42.74億元，其中，期貨與投信業未見明顯變動，至於證券商呈現減少。

證期局副局長黃厚銘表示，主要反映其自有部位的財務性投資縮減，原因包括國際關稅政策潛在影響、信用利差變動及利率波動，使業者降低對中國境內有價證券的配置。

黃厚銘說明，若只看單月，檢視樣本期間很短，加上證券商整體曝險本來就不大，只要有一些變動，看起來幅度會比較明顯，但實際上變化是有限。

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