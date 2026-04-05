中國代客掃墓收費最高逾2萬 爆發上錯墳亂象

中國多個平台在清明節推出代客掃墓服務。（圖取自中國社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕為了服務無法返鄉掃墓民眾的需求，中國多個平台在清明節推出「代祭掃」服務，收費從90元到4990人民幣（以下同，約台幣405元至2.2萬）不等。這種新興服務爆紅之後，衍生出許多糾紛，包括上錯墳、服務縮水及轉帳後遭封鎖等亂象。

《香港01》引述中媒《封面新聞》報導，一名陳姓大學生表示，今年清明在網上發佈訊息，利用空餘時間提供代祭掃服務。代祭掃包含幫人買花、擦墓碑、放置貢品，至於貢品則按照顧客想法買，實報實銷。他透露，每次代祭掃服務要花3小時，實際收入90元（約台幣405元）。

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還有人則「套餐」服務，來自遼寧鞍山的王姓業者說，自己的業務覆蓋鞍山各大墓園，基本「套餐」199元起（約台幣895元），包含清潔、獻花、上香、90度三鞠躬等，還有299元（約台幣1.3萬）、399元（約台幣1.79萬）的「套餐」。

報導說，中國某大型跑腿平台則推出3種清明代寄掃套餐，其中，「孝心滿滿Ultra版」標價4990元，含貴州茅台酒1瓶、高級水果盤1份。

報導指出，代祭掃服務仍存在監管缺失、流程不規範等問題，服務過程中亂象頻發，不少消費者遭騙。還有人遭遇服務縮水、上錯墳的事件。

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