鴻海AI伺服器出貨強勁 3月營收創同期新高

鴻海看好第二季營運展現「淡季不淡」的發展態勢。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）營運動能持續受惠人工智慧（AI）伺服器帶動，3月營收達8037億元，月增34.9%、年增45.57%，創歷年同期新高，第一季營收同步衝上2兆1296億元，季減18.29%、年增29.68%，同樣改寫歷年同期新高，顯示AI雲端產品拉貨動能持續放大，成為推升整體營收表現的關鍵引擎。

從單月表現來看，鴻海3月營收8037億元，較2月明顯回升，除反映春節基期較低外，也受惠新品上市帶動客戶拉貨動能轉強，帶動營收呈現顯著月增與年增表現，並一舉超越去年同期5521億元水準，站上歷史同期高點。累計第一季營收達2兆1296億元，雖較前一季減少18.18%，但年增幅仍接近三成，顯示整體營運仍維持穩健成長軌道。

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從產品結構觀察，雲端網路產品成為本次營收成長最大動能，主要受惠AI伺服器及相關雲端設備需求強勁，帶動該類別無論月增或年增皆呈現顯著成長；消費智能產品則受新品上市帶動，年對年亦繳出強勁成長表現；電腦終端產品在新品拉貨帶動下呈現顯著成長；至於元件及其他產品則大致持平。整體來看，AI相關應用已成為鴻海營收結構中的關鍵支撐。

進一步觀察第一季表現，雲端網路產品年對年維持強勁成長，元件及其他產品與消費智能產品亦呈現顯著成長，惟電腦終端產品略為衰退，反映傳統產品動能與AI相關應用之間的結構性差異逐步擴大，顯示鴻海營運重心正持續向高成長的AI伺服器與雲端基礎設施領域傾斜。

展望第二季，鴻海指出，雖然資通訊產業進入傳統淡季，且主要產品處於新舊產品轉換期，但AI機櫃相關產品仍將維持成長動能，帶動整體營運呈現季增及年增表現，展現「淡季不淡」的發展態勢。不過，管理層也提醒，後續仍需持續關注全球政經局勢變化對需求帶來的潛在影響。

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