美國3月非農就業數據「2好、4怪」 胡睿涵:留意結構警訊

美國3月非農就業數據出爐，新增就業17.8萬人，且失業率降至4.3%。（彭博）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國3月非農就業數據出爐，新增就業17.8萬人，且失業率降至4.3%，元大投顧董事長胡睿涵指出，這項數據會讓投資人感覺美國就業市場轉好，貌似美國就業市場不怕通膨與戰爭，不過，這項數據出現「2好、4怪」，投資人要多留意結構警訊。

她表示，二「好」分別是美3月新增非農就業人數增17.8萬人、美3月失業率降至4.3%（2月4.4%）。四個「怪」，分別是美3月就業不足率升至8%（2月7.9%）、美3月平均時薪年增率降至3.5%（2月3.8%）、美3月平均每週工時降至34.2小時（2月34.3小時）、美3月勞動參與率降至61.9%（2月62.0%）。

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胡睿涵分析，美國3月新增非農就業人數增17.8萬人，3月失業率降至4.3%，乍看是好，但實際上並未如預期樂觀，所以投資人不用過度期待，以為失業率下降、就業市場轉好，聯準會應要降息，從數據上仔細觀察，美國就業市場目前仍處於「低招聘、低裁員」的降溫狀態，再加上美伊戰事恐陷入膠著，油價大漲下3月後每個月的通膨數字若持續升破4%，屆時川普民調恐掉更低。

她建議，美國就業市場是否真正轉好，投資人需再觀察2個月才可確認，即使非農新增人數增加、失業率下降，但勞參率、平均時薪、平均每週工時都在下降，且就業不足率在上升，日後除非見到「非農人數增＋失業率下降＋勞參率上升」這三大數據穩定同步至少上揚3個月，才可說美國就業市場穩了、漸漸轉好了。

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