預算增加越生越少？政院少子女化對策小組拚解方

〔記者高嘉和／台北報導〕早在2024年10月國發會發布人口推估後，當時政務委員陳時中政委便邀集相關部會，針對總生育率一路下滑，要求各部會提出「強化版」對策；去年9月，政院拍板我國少子女化對策計畫2.0（115年－118年）；今年1月，面對2025年出生數崩跌至10.7 萬人，「行政院人口政策及少子女化對策專案小組」再度跨部會協商拼命尋求解方。國發會官員坦言，政府拼命增加預算、但孩子卻越生越少，問題複雜且難解，因此近年來陸續推出育嬰留職停薪彈性化、《人工生殖法》修法、企業托育與友善職場加碼及婚育宅等新政，一層層堆疊政策，就是要拼命解決少子女化的國安難題。

其實，早在2017年時陳時中擔任衛福部長時，就成立跨司署的臨時編組，也就是「少子女化對策辦公室」，直屬於部長室；隨著少子女化被列為「國安危機」，2018年拉高至行政院層級；2024年賴總統上任後，再次對小組進行了強化重組，確立專責政委，由政務委員陳時中正式負責督導「人口政策及少子女化對策」；2024年底至2025年跨部會密集召開會議，研議「少子女化對策計畫 2.0」（115-118 年）。

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根據「少子女化對策計畫2.0」，計畫詳盡檢討過往政策的執行成果，並參照國際經驗，針對晚婚遲育、經濟負擔及職場環境等核心問題提出具體對策。計畫重點包含推動「0-6歲國家一起養2.0」、擴大平價托育供給、加強青年聯誼活動，以及提供居住租稅優惠與優化母嬰醫療照護。官員強調，政府期望透過跨部會資源整合與滾動式修正，建構一個讓青年「敢婚、願生、樂養」的友善生養環境，以維持國力與社會穩定，所以近年來育嬰留職停薪彈性化、企業托育與友善職場加碼及婚育宅等新政不斷推出。

例如「婚育宅」政策四大重點，一是社會住宅「保留20%」與「抽籤加權」；二是社宅延長租期至12年；三是租金補貼「全面加碼」，登記結婚2年內，補貼金額加碼1.3倍至1.5倍，而育有1名未成年子女加碼1.4倍、2 名1.6倍、3名以上則加碼1.8倍；四是育兒安全與設施補助，例如針對參與「包租代管」社宅，若家庭有育兒需求，政府提供最高6000元的補助，用於設置育兒相關的安全防護設施（如安全圍欄、防撞條等），新型的「婚育宅」社宅在規劃時，要求低樓層必須納入托嬰中心、幼兒園或日照中心，實現「樓上睡覺、樓下托育」的目標。

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