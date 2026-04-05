海上咽喉成新武器！全球關鍵航道1次看 台灣海峽重要性曝光

伊朗正掌控荷姆茲海峽通行，危及全球能源供應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗正掌控荷姆茲海峽控制權，如果取得成功將打開潘朵拉盒子，其他國家也會決定他們可以採取同樣的方式行事。專家指出，除了荷姆茲海峽，全球重要海上航道還包括台灣海峽、麻六甲海峽、曼德海峽（Bab-el-Mandeb）、丹尼斯海峽（Danish straits，又稱丹麥海峽）、北極航道等。

其中，台灣海峽每年約有價值 2.45 兆美元（約台幣78.4兆）的貨物通過，佔全球海運貿易的五分之一以上。如果北京成功推行一套通過不依賴國際規則而是依賴中國管轄權的制度，將威脅區域安全。

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烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）指出，對全球經濟至關重要的海峽。（圖取自Anton Gerashchenko X帳號）

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在社群平台PO文指出，伊朗要求對荷姆茲海峽擁有主權控制權。如果它成功強加這種邏輯，將動搖國際海事法的根基。荷姆茲海峽是一條國際海峽，受過境通行制度管轄：通行不能任意阻止或選擇性通過。如果伊朗成功，將打開潘朵拉盒子，其他國家也會決定他們可以採取同樣的方式行事。

吉拉成柯進一步分析對全球經濟至關重要的海峽，包括麻六甲海峽、曼德海峽、博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽（Bosphorus 及 Dardanelles Straits）、丹尼斯海峽、台灣海峽及北極航線。

除荷姆茲海下之外的關鍵航線重要性說明如下：

麻六甲海峽是世界最繁忙的石油航道，恐成美中爭霸新熱點。（路透）

1、麻六甲海峽和新加坡海峽是下一個最危險的例子。麻六甲海峽是世界上最繁忙的石油咽喉要道，也是主要的貿易通道之一；據估計，全球約20%的海上貿易經由麻六甲海峽，每年貿易額約2.4兆至2.5兆美元（約台幣76.8兆至80兆）。理論上，印尼、馬來西亞和新加坡都可以尋求加強對海峽的控制。如果這些國家中即使只有一個實施許可證制度、選擇性檢查或政治限制，全球貿易都將遭受重創。

2、曼德海峽說明控制一條狹窄的海峽如何迅速成為戰爭的工具。2023年，每天約有920萬桶原油通過該海峽，但隨著局勢升級，2024-2025年的原油流量下降到每天約400萬至420萬桶。表面上看，葉門、吉布地和厄立垂亞可能會試圖加強對該海峽的控制，而實際上，武裝的非國家行為體也可能參與其中。威脅顯而易見：誰控制了這一咽喉要道，誰就能切斷歐洲和亞洲之間經由紅海和蘇伊士運河的海上聯繫。

3、博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽的情況有所不同，因為它們已經受到《蒙特勒公約》（Montreux Convention）特定制度的約束，土耳其對軍艦擁有更廣泛的管轄權。但這正是曼德海峽的例子如此重要的原因。2025年上半年，每日約有370萬桶的石油和石油產品經由土耳其海峽運輸，這還不包括穀物和其他黑海出口貨物。然而，真正的危險在於其他方面：現有的法律豁免可能成為其他海峽出現新豁免的理由。

4、丹尼斯海峽是波羅的海的重要出口通道。 2025年上半年，每日約有490萬桶的石油和石油產品經由該海峽運輸。從形式上看，丹麥可以在此實施更嚴格的管制；從更廣泛的區域層面來看，控制波羅的海航道的國家也可以這樣做。如果歐洲最終採取選擇性通行政策，允許部分船舶通過此類海峽，那就意味著即使在歐洲-大西洋區域內，航行自由也不再被視為絕對的。這將是海洋法面臨的關鍵時刻。

每年約有有價值2.45兆美元的貨物經由台灣海峽運輸，佔全球海上貿易總額的五分之一以上。圖為一艘船隻在台灣海峽航行。（法新社）

5、台灣海峽長遠來看或許是極具風險的案例。（這裡唯一的潛在政治控制者就是中國。如果北京成功建立起一套以中國管轄權而非國際規則為準繩的體系，這將是一個轉捩點。屆時，不僅區域安全將受到威脅，而且主要貿易航線不能由單一國家透過政治決策控制這項基本原則也將岌岌可危。由於台灣海峽也與中美爆發大規模戰爭的風險息息相關，因此，這裡的海事法直接關係到全球局勢升級的風險。

6、北極航線現況表明，海峽控制權的邏輯如今已延伸到傳統海峽之外。俄羅斯將北方海航道視為歷史性的國家運輸走廊，並要求遵守莫斯科製定的航行規則；2024年，北方海航道管理局向975艘船舶發放了1312份通行證。加拿大則認為西北航道屬於其內水，而美國和其他一些國家對此持不同意見。未來風險尤其重大：如果北極航線開始被沿海國家劃為特許航道並由其控制，這將為那些希望在其他地區建立自身控制權的國家提供另一個強有力的論點。

吉拉成柯認為，海上航道的控制權正成為一種新的武器。如果伊朗突破荷姆茲海峽的屏障，其他國家也將開始爭奪海洋控制權。下一次衝突可能不僅圍繞領土，還可能圍繞著決定誰能進入全球貿易、能源和海上交通的權利。這才是真正的危險：荷姆茲海峽可能為未來的許多戰爭埋下伏筆。

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